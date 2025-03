Shutdown en vue aux USA? Le Congrès  face à un dilemme budgétaire majeur

La seconde présidence de Donald Trump emprunte cette semaine une nouvelle voie. Donald Trump doit se tourner vers le Congrès pour valider une partie de son projet de transformation du pays, et ce après avoir exercé pendant des semaines un pouvoir exécutif étendu et controversé.

Les républicains de la Chambre des représentants espèrent voter un projet de loi visant à prolonger le financement fédéral jusqu’à la fin septembre. S’ils parviennent à leurs fins, ils provoqueront une confrontation avec les démocrates devant le Sénat. Il serait susceptible de conduire le pays à une paralysie budgétaire dommageable, met en garde CNN.

Les démocrates seront alors devant un sérieux dilemme. Ils devront décider s’ils s’opposent à la mesure, en recourant à l’obstruction parlementaire. S’ils la bloquent, ils risquent d’être tenus pour responsables d’un éventuel shutdown. Sauf s’ils parviennent à convaincre l’opinion publique que Trump en est l’unique responsable. S’ils laissent la mesure passer, ils pourraient donner l’impression d’être trop faibles pour s’opposer à la présidence Trump.

Cette situation de crise, qui se joue à l’approche de l’échéance budgétaire de vendredi, pourrait avoir un impact considérable sur la vie et le bien-être de millions d’Américains, dénonce encore le site d’informations américain. Une fermeture de l’administration fédérale (le fameux shutdown) pourrait contraindre des employés essentiels à travailler sans salaire et mettre des milliers d’autres en chômage forcé. De plus, elle perturberait des services cruciaux et elle aggraverait le climat d’incertitude engendré par le retour de Trump à la Maison-Blanche.

Un test crucial

Le débat parlementaire à venir constituera donc un premier test déterminant pour le speaker de la Chambre, Mike Johnson, et sa capacité à faire avancer l’agenda de Trump avec une majorité républicaine très réduite. Les lois de financement provisoire sont généralement mal vues par les conservateurs du budget et les membres de l’aile dure du Freedom Caucus. Mais Trump exige l’unité de la part de son camp, souligne CNN, et présente cette mesure – qui gèle les dépenses générales, mais augmente les budgets pour ses priorités, notamment la défense et la sécurité aux frontières – comme un premier pas vers des coupes budgétaires plus drastiques.

Les républicains expliqueront aux élus que l’adoption de cette résolution provisoire leur donnerait plus de temps, pour inscrire dans la loi, les mesures de réduction budgétaire promues par Musk, dans un projet de loi ultérieur. Et qu’elle éviterait aussi une division au sein du parti, susceptible d’entraver l’ambitieux programme de Trump. Programme qui inclut notamment de massives baisses d’impôts.

Toutefois, l’incapacité à présenter des budgets détaillés pour les différentes agences gouvernementales et la stratégie consistant à repousser les décisions posent des questions sur la capacité des républicains à gérer leur majorité. Ce projet de loi ne traite pas, par exemple, de la nécessité de relever le plafond de la dette fédérale.

Les MAGA à la rescousse

Trump parie sur le soutien des électeurs de la base MAGA à la politique de Musk pour convaincre les parlementaires républicains, habituellement réticents à ce type de mesures, de valider cette solution temporaire. « Tous les républicains devraient voter (S’il vous plaît !) OUI la semaine prochaine », a-t-il écrit samedi sur Truth Social, ajoutant « AUCUNE DISSIDENCE ».

Congress must keep the government open so that DOGE can continue to eliminate waste, fraud and abuse in our government. This continuing resolution is necessary to advance President Trump's agenda.



I fully support it. pic.twitter.com/ch2EOZYidT — Rep. Andy Harris, MD (@RepAndyHarrisMD) March 8, 2025



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Projet de loi ouvrant la voie à un nouveau chaos ?

Les démocrates de la Chambre des représentants sont résolus à s’opposer à ce projet de loi. Rosa DeLauro, principale représentante démocrate au sein de la commission des crédits de la Chambre, a déclaré que ce plan représente une « prise de pouvoir de la Maison-Blanche » et qu’il permet à Elon Musk, milliardaire incontrôlable, ainsi qu’au président Trump, de « voler l’argent du peuple américain ». La parlementaire du Connecticut a soutenu que, en renonçant à faire adopter des projets de loi de financement pour l’ensemble de l’année, les républicains ont abandonné leur pouvoir au profit « d’un milliardaire non élu ».

Le CEO de Tesla s’est désormais engagé à consulter les républicains du Congrès au sujet des coupes budgétaires massives qu’il impose aux emplois et aux dépenses du gouvernement. Cette annonce intervient après que plusieurs parlementaires ont fait face à un retour de bâton de la part des électeurs. De son côté, Mike Johnson espère inscrire ces réductions budgétaires dans de nouvelles mesures d’ici la fin de l’année. Un objectif bien plus ambitieux que la simple adoption de la résolution budgétaire temporaire actuelle.

Les démocrates peinent toujours à trouver une réponse adéquate à la rafale de décrets exécutifs de Trump au cours de ses six premières semaines au pouvoir. Les protestations lors du discours du président devant le Congrès la semaine dernière ont mis en évidence le manque de cohésion interne du parti sur la stratégie à adopter.

Bloquer ou ne pas bloquer, telle est la question

Si le projet de loi budgétaire provisoire atteint le Sénat, les dirigeants démocrates devront faire face à un dilemme. Pour l’instant, ils appellent à la reprise des négociations bipartites sur les budgets annuels, que Johnson et Trump ont mis en suspens. Mais cette initiative semble davantage relever d’une manœuvre de communication que d’une véritable stratégie politique.

Ne pas bloquer cette mesure – alors que le seuil des 60 voix nécessaires pour éviter l’obstruction parlementaire au Sénat leur permettrait de le faire – pourrait davantage démoraliser les électeurs démocrates et mettre en lumière l’impuissance du parti dans un Washington contrôlé par les républicains.

Mais s’ils bloquent le projet de loi et provoquent un shutdown, soit la fermeture du gouvernement et de ses services essentiels, ils risquent de pénaliser leurs propres électeurs et de détourner l’attention de la pression politique croissante qui s’exerce sur Trump et Musk. Les démocrates veulent démontrer que le Parti républicain est incapable de gouverner. Et certains élus estiment qu’ils ne devraient pas interférer avec ce qu’ils considèrent comme un chaos et des abus orchestrés par Trump.

Toutefois, bloquer le gouvernement sous prétexte de le sauver est une contradiction difficile à justifier. Le risque politique est également considérable, d’autant que de nombreux Américains soutiennent l’ambition du président de réduire la taille de l’administration fédérale – même si certains doutent de ses méthodes.

Position délicate des démocrates

Les démocrates sont dans une position difficile. Certains d’entre eux considèrent que ce projet de loi à court terme est largement secondaire, car Trump, avec l’appui de Musk, a déjà pris des décisions unilatérales pour supprimer des programmes gouvernementaux, réduire les effectifs et démanteler des agences financées par le Congrès. Cette approche, jugée potentiellement inconstitutionnelle, fait l’objet de plusieurs recours judiciaires.

De son côté, la sénatrice Patty Murray, vice-présidente de la commission sénatoriale des crédits, a dénoncé à CNN cette résolution budgétaire comme un « fonds discrétionnaire » destiné à donner à Musk et Trump un contrôle accru sur des dépenses essentielles au soutien des étudiants, des vétérans, des familles et des patients. « Plutôt que de donner carte blanche à l’administration Trump avec ce projet de loi, le Congrès devrait immédiatement adopter une résolution budgétaire temporaire pour éviter une paralysie gouvernementale et finaliser les négociations sur un budget bipartisan, qui investisse dans les familles, garantisse la sécurité des États-Unis et assure à nos concitoyens un droit de regard sur l’utilisation des fonds publics. »