Revirement brutal: Trump préférerait ne pas imposer de droits de douane à la Chine

Donald Trump a déclaré qu’il préférerait ne pas imposer de droits de douane à la Chine, un revirement apparemment brutal par rapport à ses promesses répétées de frapper le plus grand rival économique des États-Unis avec de lourdes taxes à l’importation.

Comme on lui demandait lors d’une interview diffusée jeudi soir à Fox News s’il pouvait conclure un accord avec le dirigeant chinois Xi Jinping sur Taïwan et le commerce, Trump a répondu: “Je peux le faire parce que nous avons quelque chose qu’ils veulent, nous avons un trésor”.



“Nous avons un très grand pouvoir sur la Chine, ce sont les droits de douane, et ils n’en veulent pas, et je préférerais ne pas avoir à l’utiliser. Mais c’est un pouvoir énorme sur la Chine”, a déclaré le président américain, dans l’interview diffusée jeudi aux États-Unis.



Après avoir pris ses fonctions lundi, M. Trump a déclaré que des droits de douane de 10% sur toutes les importations chinoises pourraient entrer en vigueur le 1er février. Et pendant la campagne électorale, il a évoqué des taux pouvant atteindre 60%.



Interrogée vendredi sur ces déclarations, la Chine a affirmé que les différends commerciaux avec les Etats-Unis pouvaient être résolus par le “dialogue et la consultation”.

“La coopération économique et commerciale entre la Chine et les Etats-Unis est mutuellement bénéfique”, a ajouté Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse régulière à Pékin.