Pub: l’édition 2025 du Super Bowl bat tous les records

Un spot de 30 secondes au Super Bowl le 9 février prochain coûtera 8 millions de dollars aux annonceurs. Car la finale du championnat de football américain est surtout un show truffé de célébrités, doublé d’un véritable festival dédié à la créativité publicitaire.

Considérée comme l’événement sportif le plus regardé aux États-Unis, la finale du championnat de football américain opposera, le 9 février prochain, les Eagles de Philadelphie aux Chiefs de Kansas City. Au-delà du match proprement dit, c’est un méga-spectacle et, surtout, un festival publicitaire qui va mobiliser l’audience durant plus de quatre heures ce jour-là. L’année dernière, le Super Bowl avait rassemblé plus de 123 millions de téléspectateurs selon l’institut Nielsen et les organisateurs promettent de renouveler l’exploit en 2025.

Pas étonnant, dès lors, que les annonceurs se bousculent pour y dérouler leur pub sur la chaîne américaine Fox et la plateforme de streaming Tubi qui retransmettent l’événement en direct. La très forte demande semble d’ailleurs avoir poussé les prix à un sommet jamais atteint jusqu’ici: certaines plages publicitaires coûteront en effet 8 millions de dollars aux marques pour la simple diffusion d’un spot de 30 secondes! Un tarif qui n’inclut évidemment pas les coûts de production de la publicité en question…

Un match publicitaire

Il y a cinq ans à peine, le prix d’un spot de même durée tournait encore autour des 5 millions de dollars. Mais pourquoi les prix ont-ils grimpé et, surtout, pourquoi les annonceurs sont-ils prêts à dépenser autant d’argent pour un ‘‘one shot’’? La réponse est simple: la créativité publicitaire fait intrinsèquement partie du Super Bowl et les marques s’y affrontent volontiers pour booster leur notoriété.

Les pubs de cette grande finale sont attendues, regardées et surtout partagées par les consommateurs qui deviennent, malgré eux, des ambassadeurs des marques. La plupart des spots sont en effet postés par les annonceurs eux-mêmes sur YouTube quelques jours avant l’événement dans l’espoir d’être vus un maximum de fois et ensuite relayés par les fans sur les réseaux sociaux.

Pour les marques, l’idée est donc de profiter en quelque sorte du label Super Bowl pour délivrer une pub originale, créative, humoristique… et espérer ainsi créer le buzz avant la finale du championnat de football américain. C’est une question d’image qui, visiblement, n’a pas de prix. Ou plutôt si: 8 millions de dollars les 30 secondes.

