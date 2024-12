Près de 777 millions d’infections et 7 millions de décès liés au Covid-19 en cinq ans

Environ 777 millions de personnes ont contracté le Covid-19 depuis l’apparition du virus il y a près de cinq ans, a indiqué mardi l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Plus de sept millions de patients ayant contracté la maladie sont décédés.

Le SARS-CoV-2 continue de circuler largement et sans “saisonnalité claire”, infectant un grand nombre de gens, précise l’OMS. L’impact varie en fonction des pays.

Les premières infections ont été détectées en décembre 2019 dans la ville chinoise de Wuhan. Depuis, 776,8 millions de cas ont été confirmés dans le monde. La majeure partie des infections ont été identifiées aux États-Unis (103 millions), en Chine (99,4 millions) et en Inde (45 millions). En Belgique, 4,9 millions de personnes ont contracté une infection au coronavirus et 34.300 patients en sont morts depuis 2020.

Plus de sept millions de personnes réparties dans 234 pays sont décédées des effets du Covid-19 au cours des cinq dernières années. La plupart de ces morts sont survenues en 2020, 2021 et 2022. Au cours de la dernière période de référence, qui courait du 14 octobre au 10 novembre, 27 pays ont encore signalé des décès dus au coronavirus, pour un total d’environ 3.000.

Des chiffres probablement inférieurs à la réalité

La vaccination reste importante dans la lutte contre le Covid-19. Depuis le lancement des vaccins, 13,64 milliards de doses ont été administrées. Cette année, 39,2 millions de personnes de 90 pays ont reçu une dose de vaccin.

Il est à noter que ces chiffres concernent uniquement les infections formellement confirmées et les décès qui ont pu être officiellement reliés à la maladie. Ils sont donc très probablement inférieurs à la réalité.