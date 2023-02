Pourquoi l’Ukraine est devenue une inspiration

« Tut ». « Nous sommes ici. » Il y a un an, les dirigeants du régime ukrainien entamaient une résistance qui a conquis le monde. Voici les raisons pour lesquelles c’est un modèle, y compris pour les entreprises.

Nous sommes ici. En ukrainien: « Tut ». Voici un an, le président ukrainien Vlodymyr Zelensky diffusait une vidéo qui donne la chair de poule, aujourd’hui encore. On le voit entouré de ses principaux ministres, dans les rues de Kiev, affirmer qu’ils resteront sur place alors que l’agression russe vient de débuter et que personne ne donne cher de la peau du régime. Cette image des capitaines restant à bord du navire a fait basculer un conflit et l’image d’un pays.

« Le monde a vu de quoi l’Ukraine est capable, souligne Vlodymyr Zelensky dans son discours, ce vendredi 24 février 2023, un an après. Ce sont les nouveaux héros. Les défenseurs de Kiev, les défenseurs d’Azovstal. De nouveaux exploits réalisés par des villes entières. Kharkiv, Tcherniguiv, Marioupol, Kherson, Mykolaïv, Gostomel, Volnovakha, Boutcha, Irpin, Okhtyrka. Villes Héros. Les capitales de l’invincibilité. » En clamant son espoir de gagner la guerre d’ici la fin de l’année.

Voici pourquoi l’Ukraine est perçue comme une inspiration.

Un narratif et une identité

Depuis la révolution de la place Maidan, en 2014, l’Ukraine a développé une volonté féroce de s’extirper du giron russe, une soif de liberté accentuée par le conflit du Donbass, en cours depuis plus de huit ans, et l’annexion soudaine de la Crimée par la Russie. Autour de cette aspiration s’est construit un narratif, celui d’un pays déterminé, profondément démocrate, dont les standards se rapprochent des nôtres. Un pays opprimé par son grand voisin depuis des décennies, victime d’un génocide par la famine dans les années 1920 et embrigadé de force par l’Union soviétique. Qu’importe les collusions passées, les corruptions réelles ou les expressions déviantes, l’Ukraine a construit son chemin et nourri son identité nouvelle, jusqu’à obtenir le statut de candidat à l’Union européenne, en étant loin d’en avoir les capacités à ce jour. Ce narratif est la toile de fond sur laquelle repose tout notre soutien, depuis un an.

Une résistance et une agilité

Le président russe, Vladimir Poutine, pensait pouvoir conquérir Kiev en trois jours, il s’enlise dans un conflit de longue durée. La résistance du peuple ukrainien suscite une admiration profonde dans le monde entier, teintée d’une inquiétude diffusée parce que l’on ne peut s’empêcher de se demander si cela pourrait nous arriver… Des artistes, des chefs d’entreprises ou des cuisiniers qui se battent sur un front digne de 14/18, cela laisse pantois. On découvre une Ukraine où la force n’est pas négligée, où le combat est une vertu. Surtout, c’est l’intelligence tactique dont font preuve les militaires, ainsi leur capacité à intégrer les armements venus de l’ouest, qui permettent au pays de tenir. Comme une entreprise se doit plus que jamais d’être agile face aux crises qui se multiplient.

Une communication omniprésente

Le président ukrainien, Vlodymyr Zelensky, est un acteur de one man show et un producteur de télévision. Il a d’ailleurs fait ses armes de comédien et bâtit son succès télévisuel… en Russie. Auteur de lui, parmi les dirigeants de cette Ukraine en guerre, on retrouve bon nombre de gens de l’audiovisuel. Le soir tombé, les techniciens montent les images de la journée, construisent le discours qui sera diffusé le lendemain via les réseaux sociaux. Sans cela, le narratif et la capacité de résistance ne serviraient à rien. Le président lui-même fait preuve d’un talent sans limites, de son costume militaire exprimant ses états d’âme jusqu’à ses discours adaptés à tous les événements, du Festival de Canne au Sommet de Davos. Il a su conquérir les cœurs au nom de cette soif de liberté. Même l’expression nationaliste « Slava Ukraini » est devenue une référence, jusqu’à devenir le titre du nouveau film du philosophe français Bernard-Henri Levy. Cet art de la communication vaut autant que les armes en cette ère de transparence calculée. Car les Ukrainiens, par ailleurs, se gardent bien d’évoquer le nombre de morts en leurs rangs pour ne pas démotiver les troupes.

Un réseau de soutien et un fameux toupet

Ce narratif, cette résistance et cette communication s’appuient sur un réseau de soutien puissant à l’Ouest, depuis le président américain Joe Biden qui a laissé une part de son âme à Kiev jusqu’au duo Von der Leyen/ Michel rivalisant de soutien en passant par le duo Macron/ Scholz déterminé à trouver sa juste place en dépit des sympathies russes passées. Ce réseau, Zelensky l’a construit, intelligemment. Il incarne aussi un combat qui le dépasse, l’Ukraine est un barrage empêchant les troupes russes d’aller jusqu’à Varsovie ou à Berlin. Le soutien américain et européen n’est pas désintéressé. Mais le plus fascinant, sans doute, c’est de voir comment l’Ukraine a réussi a dicté son agenda, comment ses dirigeants s’adressent à leur soutien pour réclamer toujours plus d’armes, toujours plus de moyens financiers. Et comment, petit à petit, elle a convaincu le monde que la reprise de l’intégralité de son territoire était l’objectif final d’une guerre, dont on ne voit toujours pas la fin.

Mais si l’Ukraine est devenue une inspiration, c’est surtout parce qu’elle se bat pour défendre les libertés au prix de son sang. NOS libertés, menacées comme jamais.