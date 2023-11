Plusieurs grèves en vue dans les services publics allemands

Les services publics allemands vont être touchés par une série de grèves. Celles-ci pourront concerner les écoles, les hôpitaux universitaires, la police et le système judiciaire, selon un communiqué publié vendredi par deux syndicats. Aucune date n’a encore été avancée.

L’annonce est intervenue après l’échec du deuxième round de négociations collectives pour le secteur public, selon Verdi et dbb. « Les employeurs n’ont pas présenté de proposition au deuxième tour et ont rejeté toutes les demandes et attentes essentielles » des travailleurs, a déclaré un négociateur syndical. « Les employeurs font l’autruche quant au manque criant de personnel dans les secteurs publics des Etats fédéraux, au stress imposé aux travailleurs et aux salaires inadéquats. »

Les syndicats n’ont pas avancé de dates pour les actions. « Le plan de grèves est maintenant en discussion. »

Les organisations syndicales demandent une augmentation salariale de 10,5%, ou au minimum une hausse de 500 euros.

Le troisième round des négociations, dont les salaires de 1,1 million d’employés dépendent, se tiendra le 7 décembre.