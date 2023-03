Pétrole: Aramco annonce des bénéfices en hausse de 46% en 2022

Le géant pétrolier saoudien Aramco a annoncé dimanche des bénéfices nets en hausse de 46% en 2022, grâce à l’envolée des cours du brut dans le sillage de la guerre en Ukraine, dopant l’économie du premier exportateur mondial de brut.

La compagnie, détenue en grande partie par l’Etat saoudien, a dégagé un bénéfice net de 161,1 milliards de dollars l’année dernière, contre 110 milliards en 2021, selon un communiqué publié à la bourse de Ryad. Ces résultats ont été principalement portés par « la hausse des prix du pétrole et des volumes vendus, et l’amélioration des marges de raffinage », a indiqué Aramco.

Il s’agit des bénéfices les plus élevés du géant pétrolier saoudien depuis son introduction en bourse en décembre 2019, selon le communiqué. Comme les majors Shell, Chevron, ExxonMobil, TotalEnergies et PB, qui ont engrangé des bénéfices records de 151 milliards de dollars en 2022, Aramco a bénéficié de la forte reprise de la demande de pétrole après la pandémie et la flambée des prix consécutive à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.