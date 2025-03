Pékin impose des droits de douane à une série de produits américains

Pékin a annoncé mardi des droits de douane supplémentaires sur une série de produits américains, dont le poulet, le blé, le maïs ou le soja, en riposte à l’entrée en vigueur de nouvelles taxes américaines sur les produits chinois.

Le président américain Donald Trump a signé lundi un décret portant à 20% les droits de douane supplémentaires sur l’ensemble des produits chinois entrant aux Etats-Unis, effectifs dès ce mardi.

En réponse, l’Etat-parti chinois a annoncé mardi des droits de douane supplémentaires de 15% sur le poulet, blé, maïs et coton américains entrant en Chine.

D’autres produits américains importés tels que le sorgho, le soja, le porc, le boeuf, les produits de la mer, les fruits, les légumes et les produits laitiers feront l’objet d’une taxe supplémentaire de 10%.

“Washington, en agissant unilatéralement, porte atteinte au système commercial multilatéral” et “fragilise les bases de la coopération économique et commerciale entre la Chine et les États-Unis”, a justifié le ministère chinois des Finances dans un communiqué.

Les nouvelles taxes entreront en vigueur après le 10 mars 2025, précise le communiqué.

Dans le même temps, Pékin a annoncé l’ajout de quinze entités américaines à la liste de contrôle des exportations.

Ces entités “nuisent à la sécurité nationale et aux intérêts de la Chine”, précise un communiqué du ministère chinois du Commerce.