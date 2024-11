Montant record pour une œuvre de Magritte aux enchères: 114 millions d’euros !

Le surréalisme belge se porte bien. Très bien, même. Hier soir à New York, l’un des tableaux de la série phare L’Empire des lumières de René Magritte a été adjugé pour 121 millions de dollars, soit 114 millions d’euros. Un record pour l’artiste belge.

C’est l’un des tableaux les plus célèbres de René Magritte : L’Empire des lumières, une œuvre tirée d’une série éponyme réalisée dans les années 1950 et qui magnifie l’image paradoxale d’une maison plongée dans une ambiance nocturne en plein jour.

Hier soir, au Rockefeller Center de New York, cette toile du peintre surréaliste a été adjugée pour un montant de 121,1 millions de dollars chez Christie’s (commissions et frais inclus), soit 114 millions d’euros. ‘‘C’est un record mondial pour une vente aux enchères d’un tableau de René Magritte, a commenté Charly Herscovici, président de la Fondation Magritte et seul héritier des droits intellectuels de l’œuvre de l’artiste belge. C’est l’un des plus beaux de la série de L’Empire des lumières dans sa mise en scène, sa qualité, dans la lumière et la nuit. C’est le Magritte le plus cher du monde aux enchères, mais d’autres tableaux ont été vendus plus cher encore lors de ventes privées.’’

Duel USA-Asie

Spectaculaire, la vente a largement dépassé les attentes, alors que le tableau était estimé à moins de 100 millions précédemment. Si l’identité de l’acheteur n’a pas été révélée, Charly Herscovici confie toutefois qu’il est de nationalité américaine et qu’il s’est disputé l’œuvre durant 10 minutes avec un autre candidat acheteur asiatique.

Avec ce nouveau record de 121 millions de dollars pour le tableau L’Empire des lumières, René Magritte rentre ainsi dans le club très select des artistes dont une œuvre a dépassé les 100 millions de dollars, rejoignant les maîtres Picasso, Klimt, Basquiat et autre Leonard de Vinci.

Deux autres tableaux du peintre belge ont aussi été vendus à cette occasion. La Cour d’amour (1960) a atteint le prix de 10,5 millions de dollars (soit 9,91 millions d’euros), tandis que La Mémoire (1945) a été cédé pour 3,7 millions de dollars (soit près de 3,5 millions d’euros), des prix qui étaient ‘‘escomptés’’, selon Charly Herscovici.

Dans un lot séparé rassemblant des œuvres du 20ème siècle, une gouache de René Magritte également intitulée L’Empire des lumières (1956) a aussi été mise aux enchères par Christie’s mardi soir. Elle a atteint le prix de 18,8 millions de dollars (17,7 millions d’euros), ce qui constitue un nouveau record pour une gouache du peintre belge.