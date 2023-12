Mer Rouge: le transporteur Maersk craint que le chaos se prolonge pendant des mois

Le chaos maritime provoqué par les attaques des rebelles Houthis contre les navires cargos en mer Rouge pourrait durer des mois. C’est ce qu’affirme Maersk, l’un des plus grands transporteurs de conteneurs au monde.

D’après l’entreprise, 15 routes entre l’Asie et l’Europe et la côte est des États-Unis et le Moyen-Orient ont connu des problèmes. Plus de 150 navires à destination de Singapour et de Rotterdam ont reporté leur date d’arrivée, parfois jusqu’en mars.

Certains bateaux qui passeraient normalement par la mer Rouge et le canal de Suez doivent en effet maintenant faire un détour par la corne de l’Afrique. Outre la mer Rouge, le canal de Panama connaît également des problèmes en raison de la sécheresse.

Maersk avait annoncé qu’elle mettait en place une taxe sur les conteneurs en raison du contournement de l’Afrique parfois désormais nécessaire. Un conteneur standard expédié de Chine vers l’Europe du Nord coûte à présent 700 dollars de plus (environ 635 euros).