L’un des deux câbles télécom endommagés en mer Baltique, celui qui relie la Suède à la Lituanie, fonctionne à nouveau. Le flux de données sur la ligne, qui est important pour le trafic internet, a été rétabli, a indiqué jeudi la filiale lituanienne de l’entreprise suédoise de télécommunications Telia.

Le câble de données entre l’île suédoise de Gotland et la Lituanie a été physiquement endommagé au début de la semaine dernière, de même qu’un autre entre Helsinki, en Finlande, et Rostock, en Allemagne. La cause de ces dommages n’est pas encore claire.

Un sabotage?

La Finlande, la Suède et la Lituanie ont mis en place une équipe d’enquête commune. La police suédoise a ouvert une enquête sur un éventuel sabotage et les autorités d’autres pays cherchent également à savoir si les câbles ont été délibérément endommagés.

Un navire chinois, le Yi Peng 3, a rapidement éveillé les soupçons car il se trouvait à proximité de l’endroit où les câbles ont été endommagés. Selon le Washington Post, le navire a vu son ancre traînée au fond de la mer sur 160 kilomètres. Pour l’instant, le navire se trouve dans le Kattegat, le détroit entre la Suède et le Danemark, dans les eaux internationales. La compagnie maritime chinoise coopère à l’enquête. Plusieurs navires militaires des pays de l’Otan encerclent actuellement le navire.

Moscou a déjà nié toute implication.