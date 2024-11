Mer Baltique : les réparations du câble télécom endommagé ont commencé

Le câble sous-marin de télécommunication entre la Finlande et l’Allemagne qui avait été endommagé la semaine dernière est désormais en cours de réparation. Un navire est arrivé sur le site où les dommages ont été causés, en mer Baltique, et a commencé les travaux de réhabilitation, indique la société finlandaise qui exploite le câble.

La rupture du câble entre la Finlande et l’Allemagne a été constatée la semaine dernière. Un câble télécom entre la Suède et la Lituanie a également été endommagé. La cause de ces dégradations n’est pas encore connue.

Plusieurs pays riverains de la mer Baltique ont lancé des enquêtes à ce propos, l’hypothèse d’un sabotage n’étant pas exclue. Des soupçons pèsent notamment sur un navire chinois, le Yi Peng 3, qui naviguait à proximité de l’endroit où les câbles ont été détériorés. Le navire se trouve actuellement dans les eaux danoises.

Selon les prévisions, le câble entre la Finlande et l’Allemagne devrait être réparé d’ici la fin du mois de novembre.