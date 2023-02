L’UE s’engage à augmenter ses investissements au Kenya

L’Union européenne s’est engagée à augmenter ses investissements au Kenya, cherchant ainsi à renforcer ses liens avec la locomotive économique de l’Afrique de l’Est face à la concurrence de la Chine.

Il s’agit de débloquer « un potentiel inexploité à découvrir et à exploiter », a déclaré Henriette Geiger, ambassadrice de l’UE au Kenya, au début d’un forum économique de deux jours à Nairobi. Les engagements comprennent une promesse de don de 200 millions de dollars (187 millions d’euros) de la Banque européenne d’investissement pour aider la Banque de commerce et de développement à soutenir les entreprises d’Afrique orientale et australe touchées par la guerre en Ukraine.

L’Afrique est le théâtre d’affrontements diplomatiques entre Moscou et l’Occident depuis l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février 2022, l’UE prenant également des mesures pour contrer l’initiative chinoise des Nouvelles routes de la soie visant à financer de vastes projets d’infrastructure dans les pays en développement.

Kenya, le pays à l’économie la plus dynamique d’Afrique de l’Est

Economie la plus dynamique d’Afrique de l’Est, le Kenya est considéré par la communauté internationale comme une démocratie stable dans une région troublée. L’Union européenne est la principale destination des produits kényans, notamment pour les fleurs ou le thé. Le plus grand projet d’infrastructure du Kenya –une ligne ferroviaire de 5 milliards de dollars reliant Nairobi à la ville portuaire de Mombasa ouverte en 2017– a été construit par une société chinoise.