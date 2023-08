Londres reporte à nouveau l’entrée en vigueur des contrôles sanitaires post-Brexit

Le gouvernement britannique a annoncé mardi un nouveau report des contrôles post-Brexit, notamment sur les importations de nourriture et produits frais provenant de l’Union européenne, des formalités qui entreront en vigueur l’an prochain et non fin octobre comme initialement prévu.

« Après avoir écouté les points de vue du secteur, le gouvernement a accepté un délai de trois mois » pour l’introduction de certificats sanitaires et phytosanitaires, « ainsi que des contrôles douaniers complets » pour certaines marchandises provenant d’Irlande du Nord, déclare le gouvernement dans un communiqué.

Des contrôles physiques « sur les produits d’origine animale, les végétaux, les produits végétaux et les denrées alimentaires (et aliments pour animaux) à haut risque d’origine non animale en provenance de l’UE », seront quant à eux mis en oeuvre en avril 2024.

Puis des « déclarations de sûreté et de sécurité pour les importations de l’UE seront mises en oeuvre en octobre 2024 », poursuit le gouvernement dans son communiqué.

Cinquième report

Le Financial Times avait indiqué la semaine dernière que le ministre des Finances britannique Jeremy Hunt avait donné son feu vert à un cinquième report en la matière, car il craignait que les contrôles plus poussés et autres formalités se traduisent par un nouveau regain d’inflation alimentaire, en pleine crise du coût de la vie dans le pays.

L’inflation au Royaume-Uni est la plus élevée des pays du G7, à 6,8% en juillet.