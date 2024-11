Stephen P. Lynch est un homme d’affaires américain au passé controversé en Russie. Il aimerait devenir propriétaire du gazoduc endommagé Nord Stream 2. Il voit dans ce rachat une opportunité stratégique de premier ordre pour renforcer l’influence des États-Unis dans la politique énergétique européenne. Le journal économique The Wall Street Journal a révélé son plan surprenant.

Le gazoduc, qui devait à l’origine relier la Russie à l’Allemagne via la mer Baltique, n’a jamais été mis en service. Avant même le sabotage de septembre 2022, Gazprom, l’entreprise gazière publique russe propriétaire du gazoduc, avait interrompu les livraisons de gaz en réaction au soutien occidental à l’Ukraine. Les explosions, qui, selon les enquêteurs, étaient manifestement dues à un sabotage, ont rendu l’infrastructure inutilisable. Nord Stream estime les coûts de réparation à plus de 1,2 milliard d’euros. L’affaire traîne devant les tribunaux suisses et britanniques, impliquant des assureurs tels que Lloyd’s of London, entre autres.

Du bénévole à l’investisseur

L’homme d’affaires américain Stephen P. Lynch souhaite reprendre le gazoduc par le biais d’une procédure de faillite suisse, mais cela nécessite l’approbation du Trésor américain en raison des sanctions à l’encontre de la Russie. L’investisseur voit dans cette acquisition une opportunité à ne pas rater. « Il s’agit d’une occasion unique pour les Américains et les Européens de prendre le contrôle de l’approvisionnement énergétique de l’Europe pour le reste de l’ère fossile », a-t-il déclaré lors d’une rare interview. En février, il a présenté une demande officielle de négociation au Trésor américain. Selon le Wall Street Journal, il a déjà rencontré des sénateurs et des fonctionnaires pour obtenir le soutien de son plan.

Photo de profil sur Linkendin de Lynch

Les liens de M. Lynch avec la Russie remontent aux années 1990, lorsqu’il s’est rendu dans le pays en tant que volontaire du Peace Corps. Il y a participé à des projets locaux pendant une période de profonds changements économiques et sociaux. Fasciné par les opportunités offertes par le pays post-soviétique chaotique, il est retourné en Russie après avoir obtenu un master à Wharton (l’université de commerce où le président élu Donald Trump a également fait ses études). Il a fondé Monte Valle Partners et acheté des biens immobiliers et d’autres actifs que d’autres considéraient comme trop risqués.

Yukos

Sa transaction la plus connue – et la plus controversée – a été sa participation à la vente aux enchères des actifs de Yukos, l’ancienne compagnie pétrolière russe qui était en train d’être démantelée par le gouvernement. M. Lynch et ses partenaires ont acheté des actifs à bas prix, tandis que les critiques ont parlé de manipulation politique. Bien qu’un juge britannique ait statué en 2019 qu’il n’y avait aucune preuve d’irrégularités, son nom reste lié aux pratiques commerciales obscures de l’époque.

M. Lynch estime que, quelle que soit la situation géopolitique actuelle, l’infrastructure Nord Stream 2 sera un jour remise en service.

Quels sont les rivaux ?

Plus qu’un projet d’infrastructure, Nord Stream 2 est devenu une arme géopolitique. Le gazoduc, dont la construction a coûté 11 milliards de dollars, est un symbole de l’hégémonie énergétique russe en Europe. Mais avec la guerre en Ukraine et l’attention portée par l’Europe à d’autres sources de gaz, l’avenir du projet semble pratiquement inexistant. Selon Moniek De Jong, chercheur à l’université de Gand, Nord Stream 2 a peu de chances de revenir sur le devant de la scène. « La Russie a cessé les livraisons avant que les gazoducs ne soient endommagés. Aucune date de remise en service n’avait été fixée. Ensuite, il y a eu le sabotage. Et, dans la foulée, l’Europe indique qu’elle passerait au gaz non russe dès que possible », a-t-elle déclaré dans une interview antérieure avec Trends.be.

« Le gouvernement russe, mais aussi Gazprom, ont déclaré qu’ils étaient toujours prêts à réparer le Nord Stream », a ajouté Mme De Jong. « Le blocage est aussi le fait des entreprises européennes qui ont participé. Wintershall, E.ON (aujourd’hui Uniper), Gasunie, Engie et toutes les autres entreprises ont depuis longtemps amorti leurs pertes liées aux connexions de gaz russe dans Nord Stream et Nord Stream 2. Elles poursuivront leurs activités sans le gaz russe. Ce n’est pas un problème pour elles ».

M. Lynch est d’un avis légèrement différent. Il pense que, quelle que soit la situation géopolitique actuelle, l’infrastructure sera un jour remise en service. Selon le Wall Street Journal, il considère le gazoduc comme une aubaine. Les autres candidats potentiels comme les Russes ou les Chinois, sont découragés par la complexité et les risques. Il veut empêcher les rivaux des États-Unis d’en profiter.

Donateur de Trump

Bien que M. Lynch se présente comme un stratège cherchant à servir les intérêts américains, son passé suscite le scepticisme. Ses liens étroits avec la Russie et ses précédentes transactions controversées font de lui un choix risqué aux yeux des critiques. Pourtant, ses défenseurs, comme Lee Wolosky, ancien conseiller du président américain Joe Biden, soulignent que l’expérience de M. Lynch n’est qu’un avantage. « Il comprend mieux que quiconque le fonctionnement de la Russie. Il est donc tout à fait apte à gérer un projet comme Nord Stream 2 », a laissé entendre M. Wolosky.

M. Lynch, qui a déjà déclaré vouloir être « l’homme le plus riche dont vous n’avez jamais entendu parler », s’est installé à Miami avec sa famille en 2019, en partie à cause des tensions sociales croissantes en Russie. Homme d’affaires ouvertement gay, il a réussi à s’imposer pendant des années dans un monde des affaires conservateur et souvent hostile. Il considère que sa capacité à entretenir des relations avec des responsables influents est une stratégie de survie nécessaire, et non un choix politique. Lors de la dernière élection présidentielle, M. Lynch a fait don de plus de 300 000 dollars à des comités soutenant M. Trump et au Comité national républicain.

L’avenir de Nord Stream 2 dépend de la procédure de faillite en cours en Suisse, dont le verdict est attendu en janvier. Lynch espère obtenir le feu vert du gouvernement américain pour faire une offre d’ici là.

Laurens Bouckaert