Les projets de la Nasa de renvoyer des humains sur la Lune ont été une nouvelle fois reportés, a indiqué jeudi l’agence spatiale américaine. En raison de problèmes techniques, les missions habitées vers la Lune sont désormais prévues pour la mi-2027, soit plus de six mois plus tard que ce qui avait été annoncé en début d’année. Il s’agissait déjà à l’époque d’un report. “Nous faisons tout notre possible pour pouvoir avancer le lancement”, a assuré le chef de la Nasa, Bill Nelson.

La mission habitée vers le satellite de la Terre constitue la troisième étape du programme Artemis. En 2022, le premier vol d’essai, l’Artemis I, non habité, a été jusqu’à la Lune et est revenu sur Terre. Un problème avec le bouclier thermique avait alors été constaté. Selon M. Nelson, l’origine du problème a désormais été identifiée ainsi que la manière de le résoudre.

Un deuxième vol-test doit avoir lieu en avril 2026 – Artemis II. Quatre personnes devraient s’envoler vers la Lune sans toutefois y atterrir. Il s’agira d’une sorte de répétition générale pour Artemis III, qui alunira. Ce serait la première fois depuis 1972 que des personnes poseraient le pied sur la Lune.

Bill Nelson a souligné lors d’une conférence de presse que le programme de la Nasa était encore bien avance sur celui des Chinois. Le gouvernement chinois a indiqué qu’il souhaitait envoyer des gens sur la Lune en 2030.