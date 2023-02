Les échecs du Brexit enfin reconnus

Un sommet secret réunissant tant des politiques britanniques que des entreprises a reconnu que le Royaume-Uni n’avait pas trouvé sa place en dehors de l’Union européenne.

L’information a été révélée dimanche dernier par nos confrères de The Observer: un sommet censé resté secret s’est tenu les 9 et 10 février dans un lieu de retraite près d’Oxford.

Il a réuni autour de la table des représentants tant du Labour que des conservateurs mais aussi des experts de la société civile ainsi que des représentants des entreprises (GSK, Goldman Sachs, etc.).

Dans un beau consensus, tous ont reconnu que le Royaume-Uni n’avait pas trouvé sa place en dehors de l’Union européenne. Sans toutefois le remettre en cause, les invités présents reconnaissent que, dans sa forme actuelle, le Brexit fait du mal à l’économie britannique et réduit son influence dans le monde.

Le rapport final parle de laisser de côté les antagonismes et la nostalgie pour trouver des formes de coopération plus étroites et efficaces avec l’Union.