Les craintes des Américains face à l’inflation pourraient expliquer la victoire de Trump

Les inquiétudes de la population américaine face à une inflation persistante dans le pays, ces dernières années, pourraient expliquer la victoire du républicain Donald Trump, a avancé jeudi le professeur de philosophie à l’Université d’Anvers, Frank Albers. Il ne s’agit toutefois que d’une hypothèse, a-t-il noté.

Le professeur de philosophie et essayiste, spécialiste de la culture américaine, a présenté jeudi son analyse de la dernière campagne électorale et des racines de la victoire de Donald Trump. L’homme a commencé par une “minute de silence pour les victimes de la désinformation” qui ont été “dupées” par le républicain.

Les États-Unis d’Amérique sont depuis longtemps perturbés par le contraste entre “les idéaux que le pays prétend défendre” et “les faits historiques”, a déclaré M. Albers, en faisant référence au génocide amérindien, à l’esclavage et au taux de pauvreté élevé.

“Make America Great Again”

Selon le professeur de philosophie, le slogan “Make America Great Again” que Donald Trump a transformé en mouvement politique tente de “sauver ces idéaux des faits”. “Il peut dégager une certaine nostalgie, mais en fait, il n’y a aucune réponse à la question de savoir quand le pays avait été ‘great’.”

Pourtant, la vision à la fois nostalgique et utopique de M. Trump continue de faire des émules, a relevé M. Albers. “Les gens veulent en finir avec les erreurs et les traumatismes des dernières décennies”, a-t-il ajouté, citant non seulement l’économie, mais aussi la question de l’immigration et des guerres auxquelles se sont adonnés les États-Unis avec plus ou moins de succès. Une majorité pense vraiment que “c’était mieux avant”. Pour des millions d’électeurs américains, l’ex-magnat des affaires symbolise la croyance qu’il est possible de retourner dans le passé, a conclu Frank Albers.