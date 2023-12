Scandinavie et pays baltes: la connexion nordique

La guerre en Ukraine et les tensions avec la Russie ont rapproché les pays baltes et nordiques.

A la fin de la guerre froide, les pays nordiques étaient devenus des symboles de la manière de transcender les conflits géopolitiques. La Suède se qualifiait de « superpuissance morale », la Norvège a négocié des accords de paix en Palestine et au Guatemala, et « se rendre au Danemark » était un jargon de science politique signifiant « perfectionner la démocratie libérale ». Les nations baltes, en revanche, sont sorties de l’occupation soviétique sans être convaincues que l’histoire était finie et en craignant le retour de l’impérialisme russe. Pourtant, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont souvent vu leurs avertissements balayés comme de la paranoïa postcommuniste.



Vladimir Poutine a progressivement rallié les pays nordiques au mode de pensée des pays baltes. La guerre de la Russie contre la Géorgie en 2008 était « une alarme, mais nous avons appuyé sur le bouton snooze « , déclare Niklas Granholm, analyste suédois en matière de défense. L’invasion de l’Ukraine a été le dernier coup de semonce. La Finlande et la Suède ont renoncé à leur non-­alignement de longue date et ont rejoint l’Otan (bien que la Suède attende toujours d’être officiellement acceptée). En 2024, le processus de coordination de la défense de la région nordique et balte contre la menace russe sera lancé.

Une défense anticipée

En réalité, les Nordiques ont toujours été plus durs que leur image. La Finlande, contrainte à la neutralité par les Soviétiques, est devenue autonome : elle dispose d’une grande armée de conscrits et de nombreuses pièces d’artillerie. Les avions de chasse et les sous-marins Saab fabriqués en Suède sont de classe mondiale. La Norvège est un membre fondateur de l’Otan et joue un rôle naval crucial dans l’Atlantique Nord et l’Arctique. Le Danemark a laissé ses forces se réduire, mais prévoit de respecter la norme de l’Otan consistant à consacrer 2 % du PIB à la défense d’ici à 2030. Les pays baltes, quant à eux, dépensent plus de 2 % depuis 2018. Ils figurent également parmi les donateurs les plus généreux du monde pour l’Ukraine, ayant donné plus de 1 % de leur PIB en aide.



La guerre a conduit l’Otan à modifier sa stratégie. Auparavant, l’Alliance acceptait qu’une invasion russe envahisse une grande partie des pays baltes ; elle prévoyait de les reconquérir. Mais les atrocités commises par la Russie en Ukraine ont rendu inacceptable le fait de céder du terrain. L’Otan affirme désormais qu’elle défendra « chaque pouce de territoire » et déploie des forces supplémentaires à cette fin. La guerre a également rapproché la région sur le plan économique, bien que de manière moins spectaculaire. Les pays baltes ont rapidement coupé leurs derniers liens avec le réseau électrique russe et se sont raccordés à la Pologne et à la Finlande. Les pays baltes et nordiques ont fait preuve de plus de fermeté que d’autres régions d’Europe pour bloquer les touristes russes.

Respect européen

Sur le plan politique, la guerre a fait disparaître la question de la sécurité. La quasi-totalité des partis et des hommes politiques de la région balte et nordique s’accordent désormais sur la nécessité de se montrer fermes à l’égard de la Russie. Les élections se sont donc déroulées sur un autre terrain. Les populistes de la droite dure ont commencé à dénoncer les aides accordées aux réfugiés ukrainiens et à imputer les prix élevés de l’énergie aux politiques climatiques plutôt qu’à la guerre.

Tout cela a rendu les deux régions plus égales : les Baltes ne sont plus des partenaires juniors. Des dirigeants tels que Kaja Kallas, Premier ministre estonien, ont gagné le respect de toute l’Europe pour avoir raison au sujet de la Russie. Mais dans une certaine mesure, les pays nordiques étaient déjà d’accord sur la menace, et l’ont simplement exprimée de manière moins directe.