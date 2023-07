Le train « fantôme » de Poutine (vidéo)

Poutine se déplacerait presque exclusivement en train. Un train spécial et hautement sécurisé qui ne figure sur aucun horaire. Et pour lequel rien ne semble trop beau.

Le train de Poutine ressemble aux trains longue distance rouges et argentés habituellement utilisés en Russie. Sauf que c’est un colosse du rail dont les wagons blindés sont tirés par trois locomotives. Il possède aussi une salle de sport, un hammam, un salon de beauté ainsi qu’un local médical à la pointe comprenant défibrillateur et respirateur.



Un train de moins en moins secret

Bien que les autorités russes nient son existence, ce train mystérieux et sans existence officielle ressemble pourtant de plus en plus à un secret de polichinelle. Il a été depuis longtemps repéré par des observateurs. Tout comme les voies et les gares ultrasécurisées qui lui sont destinées. Elles se trouvent non loin des trois résidences de Poutine. Soit son manoir de Novo Ugaryovo à l’ouest de Moscou, sa datcha préférée à Valdaj et sa résidence d’été Botsharov Rushech à Sotchi. Une enquête menée par le site d’information « Proekt » précise que le train blindé est généralement stationné dans une section VIP de la gare de Kalanchyovskaya, située dans le centre de Moscou.

Supervisé par les services secrets russes

Ces derniers mois, Projekt et Dossier Center, deux plateformes d’informations russes, ont révélé de nouveaux détails grâce à la fuite de 25.000 documents de Zircon Service, la société russe qui a équipé les wagons. On y apprend que la conception du train a été supervisée en détail par les services secrets russes. Tous les wagons disposent d’un dispositif empêchant les écoutes. Rien n’interrompt les canaux de communication, même les tunnels. Plus anecdotique, il semble que Poutine accorde une importance considérable au fait de pouvoir regarder la télévision sans interruption.



Plus sûr que l’avion

La construction du train date de 2014, mais le président russe ne l’utilise de façon régulière que depuis l’automne 2021, soit un peu avant l’entrée en guerre de la Russie contre l’Ukraine. S’il est plus lent que l’avion, ce moyen de circuler est plus sûr et plus discret. D’autant plus que les trajets sont conçus de manière à ce que le train « n’ait jamais à faire d’arrêts intempestifs » et puisse « toujours rouler à pleine vitesse ». Des dizaines de membres d’équipage seraient disponibles 24 heures sur 24 pour faire fonctionner le train. Chacun devant rester en quarantaine pour que Poutine puisse voyager sans risque de tomber malade.

Train de luxe

Quoi qu’il en soit, le choix du train n’est clairement pas dicté par un souci d’économie. Selon Dossier Center, les factures pour ce train s’élèveraient à plus de 70 millions d’euros. Le coût annuel s’élèverait lui à 15.8 millions de dollars (près de 14.3 millions d’euros). Et ce ne serait qu’un début puisque, toujours selon Dossier Center, Poutine souhaiterait ajouter au train un « centre multimédia » d’une valeur de plus de 4 millions d’euros. En outre deux voitures de luxe estimé à 5,7 millions d’euros, l’une avec quatre compartiments et un bar, et l’autre avec six compartiments seraient en construction. Deux voitures-restaurants dotées de communications spéciales sont également prévues.