Le singulier face-à-face américano-russe

Les retrouvailles américano-russes, mardi en Arabie saoudite, avaient tout de ces grands rendez-vous diplomatiques, un moment aussi solennel que tendu, rempli de méfiance.

Au-delà de ce qui sortira de l’exceptionnelle rencontre entre hauts responsables russes et américains à Ryad, la capitale saoudienne, elle marque un tournant spectaculaire dans les relations entre les Etats-Unis et la Russie, dans le sillage de l’appel téléphonique la semaine dernière entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

La scène apparaît extraordinaire à plus d’un égard.

Le cadre d’abord: la réunion se déroule sous les auspices du prince héritier et dirigeant de facto saoudien, Mohammed ben Salmane, dans le palais de Diriyah.

C’est que les Saoudiens ont déroulé le tapis rouge pour ces retrouvailles entre Américains et Russes, bien décidés à en tirer profit pour redorer leur stature sur la scène internationale.

L’immense palais grouille d’employés saoudiens dont on ne sait pas trop quelles sont les fonctions de chacun.

A l’entrée du palais, qui sert de centre de conférences pour les réunions internationales, flottent les drapeaux américain et russe.

Méfiance

C’est la première rencontre américano-russe à ce niveau et dans un tel format depuis l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février 2022, et qui permet à la Russie, mise au banc de la communauté internationale, de sortir de son isolement.

Se faisant face, assis autour d’une grande table en acajou et séparés par des bouquets de fleurs blanches, les chefs de la diplomatie américaine et russe, Marco Rubio et Sergueï Lavrov, mènent leurs délégations respectives.

Le tout nouveau secrétaire d’Etat américain, 53 ans, face au vieux routier de la diplomatie russe, 74 ans.

Les deux responsables ne se seraient jamais rencontrés auparavant et ont eu pour seul échange un appel téléphonique il y a quelques jours.

A leurs côtés figurent le conseiller à la Sécurité nationale, Mike Waltz, et l’envoyé spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, pour les Américains. Côté russe, il y a aussi Iouri Ouchakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine.

Tout le monde a le visage fermé, serré, conscients des enjeux et du caractère extraordinaire de ce rendez-vous qui inquiète à Kiev et dans les capitales européennes, celles-ci craignant que le sort de l’Ukraine ne se fasse sans eux.

Visiblement, la méfiance est aussi au rendez-vous… Comme si chaque partie jaugeait l’autre pour connaître son degré de sincérité.

Ni sourires ni poignées de main devant les caméras, et encore moins de déclarations à la presse au moment où a débuté la réunion peu avant 10H30 locales (07H30 GMT), un peu en retard sur le programme initial.

Pour le pays hôte, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal ben Farhane, ainsi que le conseiller saoudien à la sécurité nationale, Musaed ben Mohammed al-Aiban, assistent au début la réunion avant de quitter la salle.

S’ensuit une première session de travail de deux heures et demie environ, avant une pause de 15 minutes, et la reprise pour un déjeuner.

Des “opportunités extraordinaires”

Le secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, a déclaré, après la rencontre avec son homologue russe, que les relations entre Washington et Moscou pourraient se renforcer si la guerre en Ukraine prenait fin.

M. Rubio a déclaré aux journalistes que “des opportunités extraordinaires existent pour un partenariat” avec la Russie, mais ajouté que “la clé pour y parvenir est la fin de ce conflit”.