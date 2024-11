Le magnat indien Gautam Adani inculpé pour corruption, son groupe chute en Bourse

Gautam Adani à nouveau soupçonné de fraude: la justice américaine a inculpé le magnat indien de l’énergie pour corruption, mettant en difficulté son conglomérat qui s’effondre en Bourse jeudi et a dû annuler une opération financière.

Réputé proche du Premier ministre indien Narendra Modi, Gautam Adani, 62 ans, fait face à des accusations de corruption qui secouent son empire industriel. Le milliardaire est soupçonné d’avoir orchestré, entre 2020 et 2024, un système de pots-de-vin de plus de 250 millions de dollars pour obtenir des marchés dans le secteur des énergies renouvelables en Inde, au détriment d’investisseurs internationaux, notamment américains.

Effondrement boursier

Ces accusations, portées par le procureur fédéral de Brooklyn, Breon Peace, ciblent également Sagar Adani, neveu de Gautam Adani et dirigeant d’Adani Green Energy, ainsi qu’un autre haut responsable. Tous trois sont accusés d’avoir dissimulé ce système frauduleux lors de levées de fonds auprès d’investisseurs américains et internationaux. Gautam Adani est inculpé pour fraude en matière de valeurs mobilières et fraude électronique.

Les conséquences ne se sont pas fait attendre. À l’ouverture de la bourse de Bombay, jeudi, le titre de la holding Adani Enterprises a chuté de 10 %, tandis que sa filiale Adani Energy Solutions, directement visée par l’enquête américaine, a perdu près de 20 %. Cette dernière a dû annuler une vente de titres de dette libellés en dollars prévue sur les marchés financiers.

Proximité avec le gouvernement indien

L’affaire relance les débats sur la proximité de Gautam Adani avec Narendra Modi. En Inde, les partis d’opposition dénoncent depuis des années les liens étroits entre les deux hommes, originaires du même État du Gujarat. Selon eux, ces relations auraient permis à Adani de remporter des marchés publics de manière déloyale, notamment dans les énergies renouvelables.

Malgré ces accusations, le groupe Adani maintient que ses contrats sont obtenus via des appels d’offres “transparents et indépendants”. Interrogé par l’AFP, Sagar Adani a fermement nié tout lien politique avec le gouvernement.

Un empire diversifié touché par les scandales

Cette nouvelle enquête vient s’ajouter aux révélations de 2023, où le groupe avait été accusé par Hindenburg Research de manipulation des cours boursiers et de fraude comptable sur plusieurs décennies. Ces accusations avaient entraîné une chute de la valeur boursière du groupe de plus de 150 milliards de dollars et réduit la fortune personnelle de Gautam Adani de 80 milliards.

Un virage stratégique vers les énergies renouvelables

Malgré ces turbulences, le groupe Adani reste un acteur clé dans le développement des énergies renouvelables en Inde. En collaboration avec le groupe français TotalEnergies, Adani construit actuellement le plus grand parc solaire et éolien au monde dans le Gujarat. Ce projet, essentiel pour l’Inde, pays le plus peuplé au monde et troisième émetteur de gaz à effet de serre, s’inscrit dans une stratégie nationale pour accélérer la transition énergétique.

Né dans une famille modeste du Gujarat, Gautam Adani a bâti un empire diversifié allant des ports et aéroports à l’énergie et aux médias. Cependant, ces scandales récurrents mettent à rude épreuve sa réputation et celle de son entreprise.