Le lissage des rééditions de l’auteur pour enfants Roald Dahl crée l’indignation

Les nouvelles éditions des livres de l’auteur britannique pour enfants Roald Dahl vont être modifiées pour supprimer le vocabulaire risquant d’être considéré comme offensant, un lissage de l’oeuvre originale qui suscite indignation et consternation.

Les références au poids, à la santé mentale, à la violence, ou aux questions raciales ou de genre ont été expurgées et réécrites, selon le quotidien conservateur Daily Telegraph.

Ainsi, le terme « gros » n’est plus employé pour décrire Augustis Gloop de « Charlie et la Chocolaterie ». Les « hommes-nuages » de « James et la Pêche géante » deviennent le « peuple nuage ».

Tous les changements sont « réduits et soigneusement réfléchis », a assuré un porte-parole de la Roald Dahl Story company.

« Roald Dahl n’était pas un ange », a réagi sur Twitter l’écrivain britannique Salman Rushdie, icône de la liberté d’expression victime d’une violente agression il y a six mois, « mais c’est de la censure absurde ».

He was a self confessed antisemite, with pronounced racist leanings, and he joined in the attack on me back in 1989… but thanks for telling me off for defending his work from the bowdlerizing Sensitivity Police. https://t.co/OWcftBkJBH