Le lien entre les États-Unis et la Belgique est “durable”, selon l’ambassadeur des Etats-Unis à Bruxelles

Le lien qui unit les États-Unis et la Belgique est “durable”, a réagi mercredi matin l’ambassadeur états-unien à Bruxelles, Michael M. Adler, dans la foulée de l’élection présidentielle aux États-Unis.

Lors d’une allocution à des Américains résidant en Belgique et aux collaborateurs de l’ambassade US à Bruxelles, l’ambassadeur, étiqueté démocrate, a reconnu que la démocratie traversait des temps difficiles dans son pays, tout en se disant convaincu de la force de la démocratie américaine. “Le système comporte des garde-fous et contre-pouvoirs forts (checks and balances). Nos concitoyens croient en la démocratie”, a rappelé Michael M. Adler.

Pas de chamboulements dans la politique étrangère des États-Unis

L’ambassadeur US se veut aussi rassurant pour l’Union européenne et ses États-membres: un retour de Donald Trump à la Maison Blanche ne devrait pas entraîner de chamboulements dans la politique étrangère des États-Unis. “Bien qu’il y ait des petites différences dans les politiques étrangères des différentes administrations, le principe directeur demeure que les États-Unis apportent de la sécurité, de la démocratie et de la prospérité dans le monde.”

L’ambassadeur se dit confiant dans l’avenir du parti démocrate, malgré la défaite probable de Kamala Harris. “La politique est cyclique. À un moment, c’est un parti qui gagne, et puis ce n’est plus le cas.” Enfin l’ambassadeur sortant estime que le système électoral aux États-Unis, parfois décrié, “fonctionne toujours très bien”. Le prochain ambassadeur “aura son propre style” mais “la relation entre la Belgique et les États-Unis restera forte”, a conclu Michael M. Adler.