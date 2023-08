Le gouvernement américain s’en prend à Alfa Group, l’un des principaux conglomérats financiers Russie

Le gouvernement américain impose des sanctions à « quatre membres importants de l’élite financière russe ».

Ces personnes sont toutes liées au consortium Alfa Group, « un des plus larges conglomérats financiers et d’investissements » de Russie, a annonce le département d’Etat américain, vendredi. « Les USA vont continuer à prendre toutes les actions appropriées pour tenir responsable ceux qui permettent la guerre contre l’Ukraine et en profitent », poursuit la déclaration de Washington. Les oligarques qui sont concernés par les sanctions sont Mikhail Fridman, co-fondateur d’Alfa Group, German Khan, Alexey Kuzmichev et Petr Aven.

Dans le cadre de ces sanctions, des avoirs possibles de ces individus aux USA sont gelés. Les citoyens américains et les personnes sur le territoire américain sont interdits de commercer avec les entreprises et individus sanctionnés. Alfa Bank, considérée comme la plus large institution financière privée de Russie est déjà visée par des sanctions.