Des pourparlers entre hauts responsables russes et américains, prévus mardi en Arabie Saoudite, visent au “rétablissement” des relations entre Moscou et Washington, notamment “de possibles négociations sur l’Ukraine” ainsi qu’un éventuel sommet Trump-Poutine, a indiqué lundi le Kremlin.

La Russie veut réorganiser l’architecture de la sécurité sur le continent européen, Moscou ayant réclamé notamment par le passé le retrait des forces de l’Otan d’Europe orientale. Le Kremlin considère que son assaut contre l’Ukraine visait à repousser la menace existentielle que représente à ses yeux l’Alliance atlantique.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, doivent s’envoler lundi pour Ryad pour cette réunion, a indiqué aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

“Lavrov et Iouri Ouchakov s’envolent aujourd’hui pour Ryad et doivent tenir une réunion avec leurs homologues américains mardi, qui sera principalement consacrée au rétablissement de l’ensemble des relations russo-américaines”, a déclaré M. Peskov, lors d’un briefing quotidien aux médias auquel participe l’AFP.

Selon lui, cette rencontre “sera également consacrée à la préparation d’éventuelles négociations sur le règlement ukrainien et à l’organisation d’une rencontre entre les deux présidents”, Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump.

Un abandon de l’Ukraine par les Etats-Unis

Le Moyen-Orient pourrait aussi être sur la table des pourparlers, a-t-il indiqué, alors que Russes et Américains rivalisent dans la région et que Moscou a vu ses alliés, Bachar al-Assad en Syrie, et l’Iran essuyer des échecs ces derniers mois.

Le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio est de son côté arrivé lundi en Arabie Saoudite. Dimanche, il avait indiqué que “rien” n’avait “encore été finalisé” concernant les pourparlers pour mettre fin au conflit en Ukraine.

M. Rubio doit être accompagné du conseiller à la sécurité nationale du président américain, Mike Waltz et de l’envoyé spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff.

Donald Trump a provoqué la stupeur en Europe en appelant la semaine dernière Vladimir Poutine, les deux dirigeants convenant de commencer “immédiatement” des négociations en vue de mettre fin à l’assaut russe contre l’Ukraine.

Cette initiative fait craindre un abandon de l’Ukraine par les Etats-Unis, la manière dont Kiev participerait à ces négociations restant incertaine.

Les Européens craignent d’être tenus à l’écart de ces pourparlers et se réunissent lundi à Paris avec l’objectif de définir une réponse commune pour la sécurité du Vieux continent.