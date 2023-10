La guerre entre Israël et le Hamas, « nouveau nuage » au-dessus de l’économie mondiale, alerte le FMI

Les conséquences de l’attaque sans précédent du Hamas en Israël viennent ajouter « un nouveau nuage à un horizon déjà peu ensoleillé pour l’économie mondiale », a estimé jeudi la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, lors d’une conférence de presse à Marrakech.

« Qui paye le prix » de l’attaque du Hamas et des frappes menées par l’armée israélienne en réponse?, a interrogé Mme Georgieva, « ce sont avant tout les innocents« , ajoutant qu’il est « déchirant de voir des civils innocents mourir ».

D’un point de vue économique, il est cependant difficile de mesurer les impacts, a rappelé la directrice générale, mais le FMI « suit de très près la situation » et ses éventuelles conséquences. « Nous avons vu quelques réactions sur le marché pétrolier mais il est trop tôt pour en dire plus, on voit des hausses et des baisses se succéder« , a-t-elle précisé.

Mais les nouvelles vives tensions au Proche-Orient vient s’ajouter aux « chocs sévères » que l’économie mondiale doit affronter et qui deviennent « la nouvelle norme qui vient encore fragiliser un monde déjà fragilisé par une croissance faible et la fragmentation de son économie », a insisté Mme Georgieva.

Dès lors, la patronne du FMI invite les pays à « réinstaurer les règles budgétaires afin d’être en capacité de répondre aux chocs à venir et faire les investissements nécessaires » après une période de chocs à répétition, entre la pandémie de Covid-19, la hausse de l’inflation et le conflit en Ukraine qui ont entraîné « une période de hausse des dépenses publiques ».

Un retour à la discipline budgétaire dans un contexte économique complexe, reconnaît Mme Georgieva puisque « nous n’avons pas la croissance dont nous avons besoin pour récupérer des impacts des chocs et offrir les opportunités permettant aux gens de voir leur vie s’améliorer ».