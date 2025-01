La Chine veut encourager l’achat de smartphones

La Chine va aider les consommateurs à acheter de nouveaux smartphones, tablettes et montres connectées au moyen d’un programme de subventions. Pékin vise ainsi à stimuler la consommation intérieure, maintenant que les Chinois sont devenus plus économes et que de nouveaux revers économiques se profilent avec les probables droits de douane à l’importation du nouveau président américain Donald Trump.

Le pays asiatique avait déjà lancé un programme de subvention similaire pour les téléphones portables, entre autres, de 2007 à 2013, afin d’encourager les Chinois à continuer à dépenser de l’argent durant la crise financière.

L’année dernière, les Chinois avaient déjà pu acheter des voitures et des appareils ménagers avec une telle aide financière du gouvernement. Cela a entraîné une augmentation des ventes dans ces catégories de produits à partir de septembre.

Pousser à la consommation

Le nouveau programme permet aux consommateurs chinois de rendre leurs smartphones, tablettes et montres connectées et de les échanger contre de nouveaux appareils à prix réduit. Cette mesure devrait profiter non seulement aux fabricants d’électronique comme Huawei et Xiaomi, mais aussi aux boutiques en ligne comme Alibaba et JD.com.

Pékin exige également des entreprises qu’elles achètent davantage de nouveaux équipements. Des subventions seront accordées aux agriculteurs, entre autres.

Le plan, présenté vendredi par la Commission nationale du développement et de la réforme, sera étoffé au cours des semaines à venir.

La Chine obtiendra cet argent grâce à une augmentation “significative” des ventes d’obligations d’État à long terme. Des dizaines de milliards de dollars ont déjà été débloqués l’année dernière pour le précédent programme de subventions.