La Banque de France écarte le risque de récession pour 2023

Grâce à une meilleure « résistance » de l’économie qu’initialement prévu, la Banque de France écarte désormais le risque d’une récession dans l’Hexagone en 2023 et devrait relever sa prévision de croissance annuelle, a indiqué mercredi son gouverneur François Villeroy de Galhau.

« Bien qu’en ralentissement – prévu – au tournant de l’hiver 2022-2023 en France et en Europe, l’activité fait preuve d’une meilleure résistance qu’anticipé« , s’est réjoui le gouverneur devant la commission des Finances de l’Assemblée nationale.

« Le risque de récession qui planait sur nos économies peut aujourd’hui être écarté, sauf évènement mondial majeur », en a-t-il conclu, quelques mois après avoir évoqué la possibilité d’une récession « limitée » en France.

Une croissance « faiblement positive »

Selon une définition courante, une récession se caractérise par deux trimestres consécutifs de croissance négative. Or, le Produit intérieur brut (PIB) de la France a progressé de 0,1% au quatrième trimestre 2022, et la Banque de France a récemment dit s’attendre à une progression « modeste » du PIB au premier trimestre 2023.

Sur base de ces éléments nouveaux, « nous prévoyons en France une croissance faiblement positive pour l’année 2023 – a priori un peu supérieure au 0,3% que nous avions prévu en décembre – avant une reprise attendue en 2024″, a expliqué François Villeroy de Galhau devant les députés.

« Nous actualiserons nos prévisions macroéconomiques trimestrielles le 20 mars », a-t-il ajouté.

Au Parlement, le gouverneur a également insisté sur le fait que le relèvement des taux d’intérêt opéré par la Banque centrale européenne (BCE) pour tenter de maîtriser l’inflation « ne (conduirait) pas à la récession, compte tenu de la résilience de l’activité et de l’emploi ».

« Au contraire, c’est une inflation durable qui serait le pire ennemi de la croissance », a-t-il assuré, alors que l’inflation a renoué depuis 2022 avec des niveaux inédits depuis des décennies.