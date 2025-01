Jean-Marie Le Pen meurt à l’heure où ses successeurs rêvent de pouvoir

Le leader historique de l’extrême droite française s’en est allé à 96 ans. Sa fille, Marine Le Pen, rêve d’une présidentielle anticipée qu’elle pourrait emporter. L’internationale radicale, appuyée par Trump et Musk, ne cesse de grandir. Ue tempête souffle sur l’Europe.

Jean-Marie Le Pen est mort à l’âge respectable de 96 ans. Avec le départ du leader historique du Front National, c’est une époque qui s’achève, celle où son arrivée surprise au second tour de la présidentielle, en 2002 face à Jacques Chirac, avait stupéfié le pays. C’était encore un temps où l’extrême droite était dénoncée, montrée du doigt, son danger expliqué dans tous les médias.

Aujourd’hui, sa fille Marine Le Pen est une candidate incontournable du second tour, barrée par un front républicain qui perd de la vigueur d’un scrutin à l’autre. La stratégie de dédiabolisation du Rassemblement National fonctionne: une récente enquête de la Fondation Jean Jaurès démontrait qu’un nombre croissant de Français estime qu’il ne faut pas craindre son arrivée au pouvoir.

Sans un sursaut de dernière minute, le Rassemblement National aurait d’ailleurs pu remporter haut la main les élections législatives, suite à la dissolution décidée par le président Emmanuel Macron. Depuis, le parti d’extrême droite tient sous sa coupe les gouvernements fragiles qui tentent de diriger la République. Et il profite du chaos.

Le rêve du pouvoir

“Engagé sous l’uniforme de l’armée française en Indochine et en Algérie, tribun du peuple à l’Assemblée nationale et au Parlement européen, il a toujours servi la France, défendu son identité et sa souveraineté”: c’est de la sorte que Jordan Bardella, président du RN, salue la mémoire de Jean-Marie Le Pen.

Quelque chose a toutefois changé: si ses successeurs parlent de lui comme d’un “tribun du peuple”, ils rêvent désormais d’occuper les plus hautes fonctions. De façon plus subtile que Jean-Luc Mélenchon (LFI), Marine Le Pen se pose en mère de la nation et laisse entendre qu’Emmanuel Macron, à la source du chaos actuel, devrait démissionner.

En cas d’élections présidentielles anticipées, ce que Macron refuse, elle aurait des chances de l’emporter. Au fil du temps et du marasme politique, la digue s’estompe peu à peu. Le républicain Eric Ciotti a montré la voie, d’autres pourraient suivre et permettre à l’extrême droite de parvenir au pouvoir.

Un obstacle, de taille: le procès sur les emplois fictifs au parlement européen pourrait empêcher Marine Le Pen de se présenter. Jordan Bardella est en embuscade. Avec un visage lisse et une identification affichée au gaullisme – dénoncée par ses partisans historiques.

Partout en Europe

Le rêve d’une arrivée du pouvoir, l’extrême droite la cultive partout en Europe. C’est déjà le cas en Italie, aux Pays-Bas, bientôt en Autriche, sans oublier les “illibéraux de Hongrie ou de Slovaquie.

L’internationale radicale ne cesse de grandir, poussée dans le dos par le retour de Donald Trump aux Etats-Unis et dopée par le soutien affichée à grands renforts de messages par Elon Musk, l’entrepreneur devenu le trublion du Make America Great Again. Il a affiché ouvertement son appui aux néonazis de l’Afd en Allemagne, en vue des légilatives de février. Aux nationalistes anti-migrants de Nigel Farage au Royaume-Uni, également, en ne cessant de dénoncer l’action du gouvernement travailliste.

Sur fond de guerre en Ukraine, une tempête brune recolorée avec un vernis de respectabilité pourrait souffler sur l’Europe. En Belgique, si le gouvernement Arizona doit absolument voir le jour, c’est aussi pour empêcher le Vlaams Belang de profiter d’éventuelles élections anticipées.

Les temps ont changé, mais la persistance de la menace demeure. Le nationalisme anti-migrants n’a jamais apporté de solutions constructives, mais a toujours généré des drames et des destructions.