Invasion de l’Ukraine : Plusieurs réacteurs ukrainiens doivent réduire leur production à cause des attaques russes

Cinq des neuf réacteurs nucléaires actifs en Ukraine ont réduit leur production en raison des attaques massives russes ciblant le réseau énergétique, indique l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) vendredi.

Kiev affirme que la Russie a lancé vendredi matin plus de 90 missiles et 200 drones sur son infrastructure énergétique ainsi que d’autres cibles. Les centrales nucléaires de Rivné, Khmelnytskyï et d’Ukraine du Sud, toujours sous le contrôle de l’Ukraine, n’ont pas été directement attaquées. Toutefois, en raison de fortes fluctuations de tension sur le réseau, de chocs sur les lignes électriques ou les postes de transformation, les réacteurs ont dû freiner leur production.

L’AIEA met en garde depuis un certain temps contre ces attaques qui augmentent le risque d’incident nucléaire.