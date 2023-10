France: plusieurs aéroports évacués après « des menaces d’attentat »

Plusieurs aéroports ont fait l’objet d’évacuation mercredi matin en France après des « menaces d’attentats » reçues par mail, a indiqué à l’AFP une source policière.

Cette source a affirmé que six aéroports étaient concernés: Lille, Lyon (Bron), Nantes, Nice, Toulouse, Beauvais. Une « levée de doute » est en cours, a-t-elle ajouté.

Selon la communication de l’aéroport de Nice, cependant, il « y a eu juste une alerte au colis suspect, quelque chose de fréquent, qui a nécessité la mise en place d’un périmètre de sécurité. Mais tout est rentré dans l’ordre ».

De son côté, un porte-parole de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a confirmé des « alertes à la bombe » et des « évacuations des aérogares » mercredi matin sur quatre plateformes – Lille, Lyon, Toulouse et Beauvais (au nord de Paris) – sans être en mesure de donner davantage de détails dans l’immédiat.

Selon le tableau de bord en ligne de la DGAC, trois aéroports subissaient des retards importants peu après midi: Toulouse-Blagnac (deux heures à l’arrivée, une heure et demie au départ), Lille-Lesquin (une heure et demie à l’arrivée et au départ) et Beauvais-Tillé (près de deux heures au départ).

A l’aéroport de Bron – un aéroport d’affaires -, « il y a eu une levée de doutes, le trafic a repris », a précisé la direction de l’aéroport.

A Lille, « l’aérogare a été évacué vers 10h30 », selon une porte-parole. « Il ne s’agit pas d’un jour de grande affluence », a-t-elle ajouté.

Les vols en provenance de Marrakech, Genève et Constantine, qui devaient atterrir entre 11H05 et 11H40, ont été déroutés, est-il précisé sur le site internet de l’aéroport à Lille. « Les services de sécurité de l’État sont sur place », précise l’aéroport sur X.

Des alertes à la bombe se multiplient depuis l’attentat islamiste d’Arras vendredi, au cours duquel en enseignant, Dominique Bernard, a été tué.