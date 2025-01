Foot business: les joueurs les plus chers du monde sont…

Le mercato hivernal bat son plein sur la planète foot. Référence incontournable sur le marché des transferts, l’Observatoire du football du CIES dresse aujourd’hui la liste des 100 joueurs professionnels les mieux valorisés au monde. Attention, surprise!

Il se présente comme ‘‘le leader mondial dans l’évaluation scientifique des valeurs de transfert des footballeurs professionnels’’. Basé à Neuchâtel, l’Observatoire du football du Centre international d’étude du sport (CIES) livre régulièrement son classement des joueurs les plus ‘‘bankables’’ avec, pour cette nouvelle fournée, quelques changements en tête de liste.

Premier constat de taille: les cinq plus grands joueurs du monde valent aujourd’hui, ensemble, plus d’un milliard d’euros! Au sommet, c’est l’Anglais Jude Bellingham, sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2029, qui devient le footballeur le plus cher de la planète avec une valeur de 251 millions d’euros sur le marché. Sur les deuxième et troisième marches du podium, on retrouve respectivement le géant norvégien de Manchester City, Erling Haaland, qui vaut désormais 221 millions et le Brésilien du Real Madrid, Vinícius Júnior, avec une valeur de transfert estimée à 206 millions.

En pleine ascension, le très jeune Lamine Yamal du FC Barcelone (17 ans et demi à peine) vaut déjà 180 millions et s’offre même la politesse de ravir la quatrième place du classement à Kylian Mbappé (26 ans) qui ne vaut déjà plus ‘‘que’’ 175 millions et occupe donc la cinquième place de cette liste prestigieuse.

Les cinq autres places du Top 10 sont occupées par trois Anglais (Bukayo Saka, Cole Palmer et Phil Foden), un Allemand (Florian Wirtz) et un Brésilien (Rodrygo) dont les valeurs oscillent entre 140 et 160 millions d’euros.

Lois Openda du RB Leipzig (Photo by Inaki Esnaola/Getty Images)

Et les Belges dans tout ça?

Dans ce classement de l’Observatoire du football du CIES où la centième place vaut tout de même 62 millions d’euros, les footballeurs belges font plutôt pâle figure. Les stars Kevin de Bruyne et Thibaut Courtois ont carrément disparu du Top 100 et seuls quatre Diables Rouges figurent désormais dans le répertoire.

Le Belge le plus ‘‘bankable’’ n’arrive qu’à la 35ème place du classement, mais vaut tout de même 94 millions d’euros. Il s’agit de Loïs Openda, bientôt 25 ans, qui évolue au RB Leipzig et qui est suivi de près par le jeune Jérémie Doku (22 ans), joueur de Manchester City évalué aujourd’hui à 92 millions.

Les deux autres Belges du Top 100 arrivent en fin de liste. Charles De Ketelaere, la nouvelle coqueluche de l’Atalanta BC, est épinglé à la 84ème place avec une valeur de transfert de 66 millions, tandis que le milieu défensif d’Aston Villa, Amadou Onana, s’offre l’avant-dernière place du classement avec une estimation de près de 63 millions d’euros.