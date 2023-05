FN Herstal : une deuxième usine aux États-Unis

La FN Herstal, fabricant d’armes entièrement détenu par le gouvernement wallon, prévoit de construire d’ici 2025 une nouvelle usine en Caroline du Sud, au sud-est des États-Unis.

Le fabricant wallon a investi 30 millions d’euros dans la construction de cette usine, qui couvrira près de 10.000 mètres carrés et devrait créer plus de 175 emplois. Selon le CEO de la FN America (une filiale de la FN Herstal), Mark Cherpes, la FN Herstal a enregistré une « croissance remarquable ces dernières années, avec une demande accrue pour nos produits dans tous les segments de marché que nous servons ».

Implantée à Liberty (est de la Caroline du Sud), cette nouvelle usine « nous permettra d’étendre nos capacités de production et d’élargir notre personnel hautement qualifié pour répondre à cette nouvelle demande », a déclaré le CEO. La FN est présente en Caroline du Sud depuis plus de 40 ans, avec une usine déjà en place. Plus de 600 personnes travaillent actuellement pour cette filiale.