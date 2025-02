Etats-Unis: des droits de douane universels “doivent être étudiés et envisagés”

Des droits de douane universels, imposés à l’ensemble des produits entrant aux Etats-Unis, “doivent être étudiés et envisagés”, a estimé jeudi le probable représentant de la Maison Blanche au Commerce (USTR), Jamieson Greer, lors de son audition de confirmation au Congrès.

Selon M. Greer, qui pourrait être chargé de mettre en œuvre une partie de la politique commerciale du nouveau gouvernement, notamment l’instauration de droits de douane, il est essentiel de veiller à ce que ces taxes puissent « inverser à la fois le déficit commercial et la délocalisation » tout en créant les « conditions d’une concurrence équitable ».

Jamieson Greer, avocat au sein du cabinet américain King & Spalding, a été directeur de cabinet de l’ancien représentant américain au commerce (USTR) Robert Lighthizer, sous le premier mandat de Donald Trump. Ce dernier est considéré comme l’architecte du retour des droits de douane aux États-Unis, en particulier contre certains produits chinois ainsi que l’acier et l’aluminium européens.

« Les États-Unis sont un pays de producteurs », a insisté M. Greer, estimant que les entreprises et agriculteurs américains, parmi les « plus compétitifs au monde », doivent pouvoir « accéder à des marchés qui leur sont encore fermés ».

« Tous les outils à notre disposition » pourraient être mobilisés pour y parvenir, a-t-il prévenu.

“Nous aurons toujours besoin de commercer avec Pékin”

Interrogé plus spécifiquement sur les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, il a déclaré : « Mon sentiment est que nous aurons toujours besoin de commercer avec Pékin. » Toutefois, il estime qu’« une base d’exportation plus diversifiée est nécessaire ».

« Avec la Chine, le principe de réciprocité est un terme que nous pouvons employer. Nous avons besoin d’une relation plus équilibrée » avec la deuxième économie mondiale, a-t-il ajouté.

Samedi, la Chine a été ciblée par de nouveaux droits de douane de 10 %, qui seront progressivement appliqués à l’ensemble de ses exportations vers les États-Unis. Ces taxes s’ajouteront à celles déjà en vigueur sur plusieurs catégories de produits.

Ces mesures ont été mises en place simultanément avec l’instauration de droits de douane de 25 % sur les produits mexicains et canadiens. Officiellement, cette décision vise à inciter ces trois pays à renforcer leur lutte contre le trafic de fentanyl, un opioïde puissant à l’origine d’une crise sanitaire majeure aux États-Unis.

Mais « nous devons parvenir à un accord sur ce sujet », a insisté M. Greer.

Mardi, les États-Unis ont suspendu ces nouveaux droits de douane à l’égard du Canada et du Mexique pour une durée d’un mois, après que ces deux pays ont annoncé des mesures visant à mieux contrôler leurs frontières.