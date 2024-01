Et le secteur de la finance en 2024, à quoi ressemblera-t-il?

A quoi ressemblera l’année qui démarre dans le secteur de la finance? Les prévisions éclairées de la rédaction de “The Economist”, parues dans notre numéro spécial “Le Monde en 2024”.

La hausse des taux d‘intérêt s‘arrêtera en 2024 et les bénéfices de nombreuses banques diminueront. Les prêteurs américains pâtiront de la baisse des revenus nets d‘intérêts et des pertes sur les portefeuilles d‘immobilier commercial. La plupart des banques de l‘UE verront leurs créances douteuses diminuer après une année 2023 difficile et réduiront leur dépendance à l‘égard de la banque centrale en émettant des titres de créance. Les banques asiatiques enregistreront une croissance plus forte, la Chine continuant à soutenir son marché immobilier en difficulté.

Le nombre d‘agences bancaires et de distributeurs automatiques de billets continuera à diminuer dans un contexte de passage à la banque numérique. Les banques de l‘UE envisageront d‘émettre des stable coins et les banques brésiliennes soutiendront un réal numérique.

Malgré cela, la crise de la fintech n‘est pas terminée, de nombreux investisseurs exigeant des start-up qu‘elles soient rentables. Les marchés boursiers prospéreront grâce au dynamisme des marchés émergents et des valeurs technologiques. Londres résistera aux tentatives de l‘Union européenne de s‘emparer de la négociation d‘actions ; dans le secteur financier asiatique, l‘Inde gagnera du terrain.

Les réglementations seront plus strictes dans l‘ensemble du secteur financier. La mise en œuvre des règles de Bâle III sur le risque bancaire entrera dans sa phase finale dans deux tiers des pays. L‘Amérique relèvera les exigences en matière de capital bancaire. Les assureurs seront eux aussi con­frontés à de nouvelles règles en matière de capital, ainsi qu‘à des demandes d‘indemnisation de plus en plus nombreuses liées au climat.

A tenir à l’œil : Les rapports sur le climat vont s‘intensifier en 2024. Le Conseil international des normes de développement durable (International Sustainability Standards Board) lancera deux normes mondiales pour les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), en concurrence avec les règles plus strictes de l‘UE et les règles américaines éventuellement plus souples.

Sauf indication contraire, les prévisions sont établies pour 2024. Les totaux mondiaux sont basés sur 60 pays représentant plus de 95 % du PIB mondial.