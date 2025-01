Elon Musk a qualifié l’ex-commissaire européen au Numérique, le Français Thierry Breton, de “tyran de l’Europe” dans un nouvel échange tendu en ligne entre les deux hommes lié au soutien du milliardaire à l’extrême droite allemande.

Fin décembre, M. Musk avait estimé dans un message sur la plateforme X, dont il est propriétaire, que “seule l’AfD peut sauver l’Allemagne”. Le commentaire avait suscité un vif émoi en Europe. M. Breton avait alors qualifié la remarque “d’ingérence étrangère”. “Mec, +l’ingérence étrangère+ américaine est la seule raison pour laquelle tu ne parles pas allemand ou russe aujourd’hui”, avait rétorqué Elon Musk, dans une allusion au débarquement américain en France lors la Seconde Guerre mondiale. La querelle s’est ravivée cette semaine à la suite d’une interview de M. Breton à la chaîne BFMTV/RMC, dans laquelle il avait déclaré: “Gardons notre sang froid et faisons appliquer nos lois en Europe lorsque celles-ci risquent d’être circonvenues (…). On l’a fait en Roumanie et il faudra évidemment le faire si c’est nécessaire en Allemagne”.

Samedi, Elon Musk a répondu sur X en évoquant “l’absurdité stupéfiante de Thierry Breton en tyran de l’Europe”. Proche du président élu américain Donald Trump, qui retrouvera la Maison Blanche le 20 janvier, M. Musk critique régulièrement les réglementations européennes dans le domaine du numérique, accusant Bruxelles de censure. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, s’est aligné sur cette position. En réponse au message d’Elon Musk, M. Breton a écrit également sur X: “Tyran de l’Europe? Ouah! Mais non Elon Musk: l’UE n’a PAS de mécanisme pour annuler quelque élection que ce soit, où que ce soit dans l’UE”.

Le réseau X a été mis en cause formellement en juillet pour plusieurs infractions présumées. Pour chacune d’elles, et faute de mise en conformité, la Commission pourrait infliger à Elon Musk une amende allant jusqu’à 6% du chiffre d’affaires mondial annuel de l’ensemble des entreprises qu’il contrôle, soit plusieurs milliards d’euros. La Commission européenne a annoncé en décembre l’ouverture d’une enquête contre le réseau social d’origine chinoise, TikTok, accusé d’avoir manqué à ses obligations et ouvert la porte à de possibles manipulations russes dans l’élection présidentielle annulée en Roumanie par la cour constitutionnelle.