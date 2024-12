L’économiste ultra-libéral, une référence pour Elon Musk, suggérait de ne garder que quatre ministères sur quatorze.

Le patron de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, a donc été chargé, avec Vivek Ramaswamy, de diriger un département veillant à augmenter l’efficacité de l’Etat. Et le grand principe qui devrait animer ce DOGE, c’est une extrême simplification de l’appareil étatique. Avant sa nomination, face à l’ancienne star de Fox News Tucker Carlson, il indiquait : «Je serais heureux d’aider à améliorer l’efficacité du gouvernement, qui, vous le savez, est cruellement nécessaire. Nous avons une gigantesque bureaucratie gouvernementale. Nous avons des agences dont les responsabilités se chevauchent. Il y a quelque chose comme 450 agences gouvernementales, fédérales. Nous créons de nouvelles agences tout le temps. On en arrive à un point où pratiquement tout est déterminé par la loi. Il est impossible de faire quoi que ce soit. Et cela se traduit par des coûts cachés, mais importants et réels pour les gens. Il est par exemple très difficile de construire un nouveau logement si vous êtes accablé par des exigences massives qui n’ont aucun sens. Cela fait grimper les coûts du logement et ralentit les mises en chantier ».

Quatre et demi

Mais dans l’administration américaine, qu’est-ce qu’Elon Musk garderait et quels départements (ministères) supprimerait-il ? Il a donné une indication en postant, bien évidemment sur X, une vieille interview de l’économiste ultra-libéral Milton Friedman. L’interviewer demande au prix Nobel d’Economie ce qu’il garderait comme administration s’il devenait dictateur d’un jour.

Sur les quatorze ministères que comptait alors les Etats-Unis (un quinzième, le département de la sécurité intérieure, s’est ajouté par la suite), Friedman n’en aurait gardé que quatre et demi.

« Je conserverais les fonctions fondamentales de l’Etat, dit-il. Et ces fonctions sont : préserver la paix, défendre le pays (la Défense), fournir un mécanisme par lequel les individus peuvent régler leurs différends (la Justice), protéger les individus contre la contrainte exercée par d’autres individus. C’est la fonction de la police, mais elle est assurée à la fois par le Fédéral et par les gouvernements locaux ». Milton Friedman garderait aussi une partie du ministère de la Santé et des Affaires sociales, mais uniquement « pour certaines activités de santé publique afin de prévenir la contagion ». En revanche, il est plus circonspect sur les activités de recherche. « Savoir si le gouvernement doit être impliqué dans le financement de la recherche est une question très complexe ». Sauvé aussi, le ministère des Finances : « Il faut garder le Trésor pour collecter les impôts ». Il garderait aussi le ministère des Affaires étrangères. Le reste -les ministères de l’Agriculture, des Transports, de l’Education, de l’Intérieur, du Logement et Développement urbain, de l’Energie, du Commerce, du Travail et des anciens Combattants -, il le supprimerait.

« Je ne crois pas à l’arbitraire »

Avec deux observations : il conserverait comme compétence étatique pour l’énergie la partie qui a trait à la Défense (énergie nucléaire), et il donnerait aux ministères de l’Intérieur, qui a aussi les parcs nationaux dans ses attributions, la mission à court terme de vendre la quasi-totalité des immeubles et des terrains que possède l’Etat, à l’exception des immeubles dans lesquels resteraient les ministères survivants, bien sûr.

Mais Milton Friedman ajoute, et cela vaut son pesant de sel : « Je ne veux pas être nommé dictateur. Je ne crois pas aux dictateurs. Je crois que nous voulons apporter des changements en persuadant les citoyens. Je ne crois pas à l’arbitraire. Si nous ne pouvons pas persuader le public qu’il est souhaitable de faire ces choses, nous n’avons pas le droit de les imposer, même si nous avons le pouvoir de le faire ».