Droits de douane : l’Union européenne va taxer des produits américains

La Commission européenne a annoncé mercredi matin, jour d’entrée en vigueur des droits de douane décidés par les Etats-Unis, qu’elle prenait des contremesures “rapides et proportionnées” visant les importations de certains produits américains sur le sol européen.

Concrètement, deux paquets de mesures entreront en vigueur en avril. Dès le 1er, une série de produits états-uniens seront à nouveau taxés de sorte à répondre au préjudice causé par les nouveaux droits de douane sur les exportations d’acier et d’aluminium. Un deuxième paquet de mesures entrera en vigueur mi-avril, après consultation des Etats membres et des acteurs concernés.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a dit “vivement regretter” la décision de Donald Trump d’imposer des droits de douane de 25% sur l’acier et l’aluminium. “Les droits de douane sont des taxes. Ils sont mauvais pour les entreprises et encore plus pour les consommateurs.” “Les contre-mesures que nous prenons aujourd’hui sont fortes, mais proportionnées. Alors que les Etats-Unis appliquent des droits de douane d’une valeur de 28 milliards de dollars, nous répondons avec des contre-mesures d’une valeur de 26 milliards d’euros.”

L’UE européenne dit rester ouverte aux négociations avec les Etats-Unis afin de trouver des solutions et lever ces mesures.