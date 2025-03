Droits de douane: certains secteurs pourraient être épargnés

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a assuré mercredi que certains secteurs d’activités pourraient finalement être épargnés par les droits de douane imposés sur les produits canadiens et mexicains, assurant que la décision devrait tomber dans la journée.

“C’est le président qui décide mais nous nous attendons à ce que certains secteurs” soient finalement épargnés, a déclaré M. Lutnick lors d’une interview accordée à Bloomberg TV, précisant que l’annonce devrait se faire dans l’après-midi.

Les droits de douane sont entrés en vigueur mardi matin, un mois après avoir été annoncé puis mis en pause. Les importations en provenance du Canada et du Mexique sont désormais taxées à hauteur de 25%, et 10% pour les hydrocarbures canadiens. Ils ont entraîné une réponse rapide d’Ottawa, qui a annoncé des représailles sur un certain nombre de produits américains et assurant que la liste augmenterait avec le temps, alors que Mexico a pour l’heure fait le choix de temporiser.

“Il y aura bien 25%” de droits de douane, a confirmé Howard Lutnick, mais “certaines catégories pourraient ne pas être concernés. Cela peut être l’automobile ou d’autres choses”. Il a cependant confirmé que les droits de douane réciproques, prévus pour le 2 avril, seront bien mis en place.

Ces droits de douane devraient permettre aux Etats-Unis de taxer les produits en provenance d’un pays au même niveau que les produits américains le sont en entrant dans ce même pays. Ce que ces taxes recouvrent dans l’esprit de Donald Trump n’est cependant pas clair, alors que le président américain a notamment dénoncé la TVA existant dans les pays européens, qu’il compare à des droits de douane déguisés.

En parallèle des droits de douane visant le Canada et le Mexique, M. Trump a confirmé la mise en place effective de droits de douane, au total 20 points de pourcentage supplémentaires, visant les produits chinois.

Pékin a réagi en dénonçant une “imposition unilatérale” et en imposant à son tour 10 à 15% sur une série de produits, principalement agricoles, provenant des Etats-Unis.