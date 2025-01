Donald Trump veut annexer le Canada, après le Groenland et le canal de Panama: “les Etats-Unis ont élu un Poutine”

Le président américain élu multiplie les bravades à l’encontre des pays voisins: il veut faire du Canada le 51e Etat américain, après d’autres provocations. Les réactions sont outrées et préoccupées. “Qui défendre l’ordre d’après-1945?” demande Guy Verhofstadt.

Donald Trump, dont l’investiture officielle aura lieu le 20 janvier, fait feu de tout bois. Dernière provocation en date? Le futur président américain a menacé de faire usage de la “force économique” contre le Canada, après avoir affirmé la veille qu’il était dans l’intérêt de cet allié des États-Unis de devenir le “51e État” américain. Rien de moins.

Sur les réseaux sociaux, il a déjà publié une carte…des Etats-Unis incluant le Canada.

“Jamais au grand jamais”

Inutile de dire que cela fait grincer des dents chez son voisin. “Jamais, au grand jamais, le Canada fera partie des États-Unis, s’est indigné Justin Trudeau, le Premier ministre libéral canadien, qui vient d’annoncer sa prochaine démission. Les travailleurs et les communautés de nos deux pays bénéficient qu’on soit l’un pour l’autre le plus grand partenaire commercial et en matière de sécurité.”

“Les commentaires du président élu Trump démontrent une incompréhension totale de ce qui fait du Canada un pays fort, prolonge Mélanie Joly, ministre canadienne des Affaires étrangères Notre économie est forte. Notre peuple est fort. Nous ne reculerons jamais face aux menaces.”

“Un Poutine”

“Les Américains ont élu un Poutine, deux fois“, alerte un journaliste du Globe.

Donald Trump a également refusé mardi d’écarter l’idée d’avoir recours à la force pour annexer le canal de Panama et le Groenland, estimant qu’il est essentiel pour la sécurité des Etats-Unis. “Je ne peux pas vous l’assurer, sur aucun des deux“, a déclaré le président élu, interrogé sur un éventuel recours aux forces armées pour annexer le canal, artère vitale du transport maritime mondial, et le Groenland, territoire autonome du Danemark.

“Qui défendra l’ordre post-1945?”

Avec son allié, l’entrepreneur Elon Musk, Donald Trump multiplie les provocations susceptibles de bousculer l’ordre mondial. Il a également affirmé son souhait de rebaptiser le “golfe du Mexique” en “golde de l’Amérique”.

Guy Verhofstadt, notre ancien Premier ministre, désormais président du Mouvement européen international, met en garde: “Trump veut acheter le Groenland, Musk veut décider qui gouverne l’Allemagne et le Royaume-Uni. Poutine envahit les pays européens. Les milliardaires étrangers regardent une carte, avec le rêve de se diviser le monde. Qui défendra l’ordre d’après-1945?“

Voilà une bonne question