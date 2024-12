Donald Trump “Tariff Man” parviendra-t-il à ses fins ?

Le projet commercial explosif de Donald Trump pourrait causer des dommages à l’échelle mondiale, mais il aura du mal à tout mettre en œuvre.

Près d’un siècle s’est écoulé depuis que le Congrès américain a adopté pour la dernière fois une loi imposant des droits de douane sur les produits importés. La loi Smoot-Hawley de 1930, qui a augmenté les droits de douane sur les importations d’environ 20% et déclenché une guerre commerciale, a eu un effet dévastateur : le commerce mondial a chuté de deux tiers. Cette loi a été si catastrophique pour la croissance aux États-Unis et dans le monde que les législateurs n’ont plus jamais abordé la question depuis. Avec la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, l’histoire menace de se répéter…

Lors de sa campagne électorale, il a promis d’imposer des droits de douane de 10 à 20% sur tous les produits importés, avec des prélèvements allant jusqu’à 60% sur les importations en provenance de Chine et 100% sur celles en provenance du Mexique. De nombreux économistes ont tenté d’estimer l’impact possible sur la croissance et l’inflation. Tous ont conclu que des droits de douane d’une telle ampleur nuiraient à la croissance et feraient grimper les prix. Les grandes questions qui se posent aujourd’hui sont de savoir si Donald Trump a réellement l’intention de mettre en œuvre ce plan et, dans l’affirmative, s’il en aura les moyens.

Les investisseurs trop optimistes ?

Commençons par la question de savoir si Donald Trump est vraiment sincère. Lui seul connaît la réponse. Mais nombre de ses conseillers économiques ont affirmé que ses menaces de droits de douane conséquents n’étaient qu’une tactique de négociation et qu’il ne souhaitait pas réellement imposer des mesures aussi radicales. Le problème de cette logique est qu’elle n’est que trop familière. Le même argument avait été avancé lors de la première campagne de Trump à propos de ses promesses de “construire le mur” (qui devait n’être qu’une métaphore) ou d’instaurer une “interdiction des musulmans” (une exagération). En fait, il était sérieux dans les deux cas… Il se pourrait donc qu’il soit tout aussi sérieux dans son programme commercial.

Et qu’en est-il de la question plus concrète de savoir si Donald Trump sera en mesure de mettre en œuvre son plan ? Il pourra assurément imposer un certain nombre de droits de douane. Il l’a fait au cours de son premier mandat, sur des produits comme l’acier et l’aluminium, en vertu des pouvoirs étendus cédés par le Congrès qui permettent au président de prendre des mesures d’urgence ou pour protéger la sécurité nationale.

Limite des pouvoirs de Trump

Pourtant, la version la plus ambitieuse des projets commerciaux de Trump dépasserait certainement les limites de ses pouvoirs. Les inévitables recours juridiques qui en résulteraient signifieraient que le plan finirait probablement devant la Cour suprême. Difficile de savoir si les juges autoriseraient des droits de douane aussi étendus, mais ce n’est pas une certitude. Pour imposer des droits de douane universels, il faudrait donc probablement que le Congrès adopte une loi. Or, Donald Trump travaillera avec une marge très étroite à la Chambre des représentants, où il y a beaucoup de républicains qui ne soutiennent pas un programme anti-commercial.

Le fait que Donald Trump puisse être confronté à des contraintes politiques dans le cadre de sa politique commerciale explique peut-être la réaction des marchés. Les investisseurs s’inquiètent certainement de l’impact sur certains pays, mais dans l’ensemble, ils semblent ignorer la menace potentielle que des droits de douane draconiens feraient peser sur la croissance.

Par Alice Fulwood, rédactrice en chef Wall Street de “The Economist”