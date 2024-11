Donald Trump prend le dessus, mais tout peut encore se jouer dans les “swing states”

Alors que les dépouillements se poursuivent dans la nuit électorale américaine, le candidat républicain Donald Trump tend à prendre le dessus sur sa rivale démocrate Kamala Harris dans les résultats électoraux au scrutin présidentiel mercredi matin (HB).

Quasiment tous les bureaux de vote sont désormais fermés aux USA – seul l’Alaska est encore ouvert aux votes -, où se tenait mardi une élection présidentielle très imprévisible. Selon les projections des médias américains, Donald Trump peut compter sur entre 227 et 232 grands électeurs des 538 que compte le collège, alors que sa rivale démocrate dispose de l’appui d’entre 205 et 211 de ces grands électeurs.



Le résultat le plus déterminant à ce stade est celui de l’ancien président Donald Trump victorieux dans l’État-clé de Caroline du Nord, où il peut placer 16 grands électeurs dans son escarcelle. Mais les résultats de nombreux autres États-clés, ou “swing states”, ces territoires indécis qui peuvent faire basculer l’issue du scrutin, sont encore attendus notamment en Arizona, Géorgie, Michigan, Nevada, et Wisconsin.



Le dépouillement provisoire confirme des résultats serrés entre les deux candidats à la Maison Blanche, mais avec un léger avantage pour Donald Trump dans ces États pivots. Dans la dernière ligne droite de la campagne, les deux candidats ont consacré énormément de temps et de ressources pour tenter de séduire ces électorats. La communauté musulmane du Michigan est particulièrement convoitée, de même que les électeurs de Pennsylvanie à même de livrer pas moins de 19 grands électeurs, le plus grand nombre de tous les États-clés.



Au fil de la nuit, l’écart s’est creusé entre les deux candidats, alors que Donald Trump s’est imposé dans de nombreux États, selon les projections des médias américains. C’est le cas sans surprise dans des bastions républicains comme la Floride (30 grands électeurs) où Donald Trump réside, mais aussi au Texas, État riche en pétrole qui lui apporte 40 grands électeurs.



La vice-présidente Kamala Harris est sortie victorieuse des urnes dans des États à l’ouest des USA, comme Washington, l’Oregon et la Californie. Cet État lui était relativement acquis, alors qu’elle en a été la procureure générale. Ce succès lui permet de compter sur l’appui de 54 grands électeurs. Elle s’est aussi imposée à l’Est du pays, entre autres au Vermont, à New York, en Virginie et Connecticut.



Aucun média n’a encore été en mesure d’annoncer de vainqueur, principalement alors que tout peut encore se jouer dans les “swing states”. Ces résultats finaux pourraient même encore prendre plusieurs jours.



Un indicateur mis au point par le New York Times, donne toutefois 91% de chance de victoire au magnat Donald Trump, qui a promis à ses concitoyens, parfois en des termes autocratiques, de rendre “sa grandeur” à l’Amérique.



Le mode de scrutin aux États-Unis, pays fédéral, est complexe. La présidence est adjugée au suffrage universel indirect: les Américains votent pour ce collège de 538 grands électeurs, répartis entre les 50 États, sans que le total des voix à l’échelle nationale soit décisif.