Au moins 18 corps ont déjà été récupérés dans le fleuve Potomac après la collision entre un avion de passagers et un hélicoptère militaire au-dessus de la capitale américaine Washington, selon un décompte de la chaine américaine CBS News. Les appareils, un Bombardier CRJ700 de PSA Airlines et un hélicoptère militaire Black Hawk, se sont percutés en vol et ont atterri dans le fleuve.

Les autorités locales ont fait un point, jeudi matin (heure locale), sur les opérations de recherche à la suite de la collision entre un hélicoptère et un avion d’American Airlines mercredi soir à Washington DC. Ceux-ci assurent “se concentrer sur la recherche de rescapés”, ont-ils confirmé lors d’une conférence de presse aux abords de la rivière Potomac où les deux appareils sont tombés.

Tombés dans le fleuve

Les deux appareils, un Bombardier CRJ700 de la compagnie PSA Airlines et un hélicoptère militaire Black Hawk, sont tous deux tombés dans l’eau. L’hélicoptère comptait trois passagers, l’avion d’American Airlines venu de Wichita (Kansas, centre des États-Unis) comptait 60 passagers et quatre membres du personnel de bord”, a confirmé John Donnelly, responsable des pompiers de Washington DC, lors d’un point presse organisé dans la nuit de mercredi à jeudi.

“Nous ne pouvons pas encore donner de bilan provisoire, nous ne pouvons pas confirmer de décès”, a ajouté la maire de Washington DC Muriel Bowser, alors que CBS News avait affirmé plus tôt que 18 corps avaient été repêchés. “Environ 300 personnes travaillent dans des conditions extrêmes pour tenter de trouver des rescapés. Le vent est fort et l’eau est très froide. Il n’y a pas de lumière non plus, l’eau est noire et vaseuse. Cela rend les opérations difficiles”, a ajouté M. Donnelly.

Crash entre un avion de ligne et un hélicoptère à Washington. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

L’aéroport Ronald Reagan fermé

Les autorités ont par ailleurs confirmé la fermeture de l’aéroport Ronald Reagan jusqu’à 11h00 au moins, pour permettre de concentrer les efforts sur les recherches dans le Potomac, non loin des pistes.

Les recherches se poursuivaient dans la nuit pour les soixante passagers de l’avion, les quatre membres d’équipage, et trois militaires qui étaient à bord de l’hélicoptère. Ce appareil effectuait un “vol d’entraînement”, a indiqué une porte-parole de l’armée américaine. “Nous pouvons confirmer que l’appareil impliqué dans l’accident (de ce mercredi)” effectuait “un vol d’entraînement”, écrit une porte-parole de l’armée américaine dans un message relayé sur les réseaux sociaux par le chef du Pentagone Pete Hegseth.

Le crash “aurait dû être évité”, selon Trump

Le nouveau secrétaire d’État aux Transports, Sean Duffy, a lui déclaré qu’il s’était entretenu avec les responsables locaux et fédéraux au sujet de la collision près de l’aéroport national Reagan. M. Duffy a indiqué qu’il avait demandé à l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) et au ministère des Transports de “soutenir pleinement” le Conseil national de la sécurité des transports et les autres agences impliquées dans l’intervention. Le président américain Donald Trump a été informé de la situation. Il a estimé que la collision “aurait dû être évitée”. Le patron de la compagnie aérienne American Airlines a quant à lui exprimé son “profond chagrin” après l’accident impliquant l’un des avions de sa filiale régionale PSA.

“Je tiens à exprimer notre profond chagrin face à ces événements”, a déclaré le directeur général d’American Airlines Robert Isom dans une vidéo diffusée sur le site de la compagnie, disant “travailler activement avec les autorités locales, étatiques et fédérales sur les mesures d’urgence”.