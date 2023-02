Comment la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l’Arabie saoudite

La présence économique de la Chine s’est considérablement accrue dans le monde ces deux dernières décennies, notamment en Europe. Le pays s’est aussi mué en principal partenaire commercial de l’Arabie Saoudite.

Si l’on se base sur les données de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour retracer l’historique des échanges commerciaux de l’Arabie saoudite avec l’UE, les États-Unis et la Chine, on s’aperçoit que les importations et les exportations de la Chine vers l’Arabie saoudite dépassent aujourd’hui l’ensemble des échanges commerciaux avec les États-Unis et l’Union européenne, précise Ehsan Soltani sur Visual Capitalist.

La chine est devenue, en 20 ans seulement, le partenaire commercial le plus important de l’Arabie saoudite.

Cela n’a en soi rien de surprenant puisque la Chine est le plus gros acheteur de pétrole brut au monde et elle achète plus à l’Arabie saoudite qu’ailleurs. Près de la moitié des 87,3 milliards de dollars de commerce bilatéral entre les deux nations en 2021 était constituée d’importations de pétrole brut de la Chine. A lui seul, le pétrole brut représente d’ailleurs 77 % des importations totales de la Chine en provenance d’Arabie saoudite. L’Arabie saoudite a pour sa part importé pour plus de 30 milliards de dollars de marchandises. Le commerce entre les deux pays est donc florissant.

Les investissements restent limités

Par contre, si Pékin et Riyad ont décidé de tenir des sommets bilatéraux tous les deux ans, « les investissements directs chinois en Arabie saoudite sont restés limités », nuance Le Monde. Selon l’économiste Alicia Garcia-Herrero (Natixis), «l’enthousiasme pour les investissements a commencé à décliner en 2017 et le mouvement s’est accéléré ». La Chine investissant en Iran et en Israël bien plus qu’en Arabie saoudite. Pékin a ainsi signé en 2021 un accord stratégique avec l’Iran d’une durée de vingt-cinq ans.