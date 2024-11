Une méthodologie innovante, « sans concession »

Pour construire son indicateur global de conformité à l’Accord de Paris, l’Observatoire Hugo a utilisé une méthode qualifiée “sans concession”. 6 indicateurs clés couvrant les principales promesses ont été définis. La méthode se base sur une approche géométrique, limitant les compensations entre bons et mauvais scores pour chaque indicateur. Le classement prend également en compte la responsabilité historique des pays en matière d’émissions, leur capacité d’action économique, et leur poids démographique mondial pour une évaluation plus équitable.

Voici les six indicateurs principaux,

1. Émissions actuelles (9,3%): mesure si les émissions actuelles respectent les objectifs nationaux, l’objectif de 1,5 °C, et une trajectoire équitable compatible.

2. Émissions projetées (24,8%): évalue les prévisions de réduction d’ici 2030 par rapport aux mêmes critères que pour les émissions actuelles.

3. Objectif du net zéro (25,1%): analyse la portée des engagements de neutralité carbone, incluant les types de gaz ciblés, le cadre juridique, et l’année d’atteinte visée.

4. Adaptation (10,9%): évalue les efforts pour renforcer la résilience climatique, via une évaluation des risques, un plan national d’adaptation, et un suivi des actions.

5. Moyens de mise en œuvre (15,7%): concerne le soutien aux pays en développement, mesuré en termes d’aide financière, de projets de transfert technologique, et de renforcement des capacités.

6. Transparence multilatérale (14,2%): évalue la qualité des rapports climatiques, leur transparence, et leur actualité pour garantir une responsabilité internationale.