Charles Michel : le blocus russe des ports ukrainiens est « scandaleux »

Le blocus des ports maritimes ukrainiens par la Russie depuis qu’elle s’est retirée d’un accord sur les céréales conclu sous l’égide des Nations unies et de la Turquie est « scandaleux » et « doit cesser », a déclaré Charles Michel, président du Conseil européen.

« Il est franchement scandaleux que la Russie, après avoir mis fin à l’initiative céréalière de la mer Noire, bloque et attaque les ports maritimes ukrainiens. Cela doit cesser », a déclaré M. Michel à la veille d’un sommet du G20. La Russie s’est retirée de cet accord après avoir affirmé qu’il n’avait pas atteint l’objectif de soulager la faim en Afrique. Depuis, le Kremlin a demandé à la Turquie d’aider la Russie à exporter ses céréales vers les pays africains sans l’intervention de l’Ukraine. « L’offre d’un million de tonnes de céréales à l’Afrique faite par le Kremlin est absolument cynique », a ajouté M. Michel.

L’Ukraine et la Russie sont de grands exportateurs de céréales et d’huile de graines. L’accord sur les céréales conclu l’an dernier a contribué à faire baisser les prix mondiaux des denrées alimentaires et à fournir à l’Ukraine une importante source de revenus pour son effort de guerre. « Les navires transportant des céréales doivent pouvoir accéder en toute sécurité à la mer Noire », a souligné M. Michel, précisant que l’initiative des Nations unies avait initialement permis de livrer 32 millions de tonnes au marché, « en particulier aux pays en développement ».

250 millions de personnes confrontées à une grave insécurité alimentaire

La Russie a intensifié ses attaques contre les infrastructures de transport de l’Ukraine depuis qu’elle s’est retirée de l’accord sur les céréales. « Plus de 250 millions de personnes sont confrontées à une grave insécurité alimentaire dans le monde et, en attaquant délibérément les ports maritimes ukrainiens, le Kremlin les prive de la nourriture dont elles ont désespérément besoin », a-t-il fait valoir. Le président russe Vladimir Poutine ne participera pas au sommet du G20 en Inde, et ne prévoit pas même d’y faire un discours vidéo, en raison des relations tendues entre Moscou et de nombreux membres du bloc au sujet de l’Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, remplacera M. Poutine au sommet ce week-end.