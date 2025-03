Canal de Panama: Trump a déjà gagné

Vue aérienne du canal de Panama dans la zone des écluses Pedro Miguel. Chaque fois qu'un navire franchit l'écluse de Miraflores, la porte la plus célèbre du canal de Panama, 200 millions de litres d'eau douce sont déversés dans la mer. Cette opération a été répétée plus de 14 000 fois en 2022 dans ce passage stratégique reliant les deux plus grands océans du monde, dont la principale source d'énergie pour déplacer les navires est l'eau de pluie.

© Getty Images