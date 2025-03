Bruxelles veut “réarmer l’Europe” et aider “immédiatement” l’Ukraine

La Commission européenne a dévoilé mardi un plan pour “réarmer l’Europe” destiné à mobiliser près de 800 milliards d’euros pour sa défense, mais aussi à fournir une aide “immédiate” à l’Ukraine après le gel de l’aide américaine.

“L’Europe fait face à un danger clair et immédiat d’une ampleur qu’aucun d’entre nous n’a connue dans sa vie d’adulte”, a affirmé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans une lettre adressée aux dirigeants des 27. “L’avenir d’une Ukraine libre et souveraine, d’une Europe en sécurité et prospère, est en jeu”, a-t-elle assuré dans cette missive, qui présente un plan en cinq volets destiné à renforcer la défense européenne. Ce plan, baptisé “réarmer l’Europe”, doit être discuté lors d’un sommet extraordinaire jeudi à Bruxelles.

Ce projet permettra aussi d’aider “immédiatement” l’Ukraine, a-t-elle ajouté, après la décision fracassante du président Donald Trump de geler son aide militaire à Kiev.

Le premier “pilier” de ce plan repose essentiellement sur les dépenses nationales dans chaque Etat membre, que la Commission européenne veut faciliter. Mme von der Leyen a ainsi confirmé sa volonté d’encourager les Etats à dépenser plus pour leur défense, sans être contraints par les règles budgétaires qui les obligent à limiter leur déficit public à 3% de leur Produit intérieur brut (PIB).

Concrètement, les 27 pourront consacrer 1,5% supplémentaire de leur PIB à des dépenses militaires, chaque année pendant quatre ans, sans risque que cette augmentation soit prise en compte dans le calcul des déficits excessifs, a expliqué un responsable de la Commission sous couvert d’anonymat. Cette possibilité offerte aux Etats membres peut permettre de dégager quelque 650 milliards d’euros sur quatre ans, a assuré la Commission européenne.

Le deuxième “pilier” prévoit de mettre quelque 150 milliards d’euros de prêts à disposition des 27 pays de l’UE pour des achats d’armes ou des investissements en commun. Nul n’est obligé de recourir à ce nouvel instrument, ce qui devrait apaiser les craintes de certains Etats membres, comme les Pays-Bas, réticents à une nouvelle dette commune dans l’UE.

Ces fonds doivent servir à investir en commun, entre au moins deux Etats membres, dans les domaines où les besoins sont les plus urgents comme la défense anti-aérienne, les missiles, les drones et les systèmes anti-drones ou encore les systèmes d’artillerie.

“Aide militaire immédiate”

Et, assure Mme von der Leyen, avec ces équipements, “les Etats membres pourront renforcer massivement leur aide à l’Ukraine. Donc, une aide militaire immédiate à l’Ukraine”.

L’Europe et l’Ukraine sont à un moment de tournant existentiel. Ici Ursula Von der Leyen et Volodymyr Zelensky en novembre 2023. © Belga

“Ça peut permettre de financer ou d’accélérer certains achats”, a ainsi estimé Camille Grand, expert des questions de défense auprès de l’ECFR et ancien responsable de l’Otan, interrogé par l’AFP. Mais, a-t-il ajouté, “les résultats seront visibles dans quelques semaines ou quelques mois plutôt que +immédiatement+, mais cela compte car les effets des restrictions américaines se feront aussi sentir dans quelques mois”.

La Commission entend aussi utiliser des fonds d’aide aux régions les plus défavorisées de l’UE, les fonds dits de cohésion, pour financer des projets de défense. Le total de ces fonds pour la période 2021-2027 est de 392 milliards d’euros, mais la Commission n’a pas évalué les montants qui pourraient être rendus, selon l’un de ses responsables.

La présidente de la Commission européenne entend également faciliter le recours à la Banque européenne d’investissements (BEI) pour le financement de projets de défense. Cette banque n’est pour le moment pas autorisée à financer des projets directement liés au secteur de la défense, mais sa présidente Nadia Calvino a appelé à élargir les investissements éligibles, selon une lettre mardi, consultée par l’AFP.

Des investissements pour “des équipements dans le domaine militaire ou de la sécurité” seront possibles, mais pas encore pour des projets concernant des “munitions ou des armes”, a toutefois précisé mardi un responsable proche du dossier.

Enfin, la Commission européenne veut davantage mobiliser le secteur privé pour le financement de la défense en Europe.