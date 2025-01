Biden interdit les nouveaux forages d’hydrocarbures sur une immense zone maritime

Joe Biden a annoncé lundi l’interdiction de tout nouveau forage pétrolier ou gazier “offshore” sur une zone maritime couvrant plus de 2,5 millions de kilomètres carrés, quelques jours avant de céder le pouvoir à Donald Trump, qui veut doper la production américaine d’hydrocarbures.

“Le moment est venu de protéger ces côtes pour nos enfants et petits-enfants”, a justifié le président sortant dans un communiqué, en ajoutant: “Il est clair pour moi que le potentiel relativement mineur en termes d’énergies fossiles des zones (concernées, au large des côtes est et ouest, en Alaska et dans le golfe du Mexique) ne justifie pas les risques pour l’environnement, pour la santé publique et pour l’économie que poseraient de nouvelles concessions et de nouveaux forages.”